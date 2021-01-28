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帶一大袋回家？費城疫苗民營主管 遭檢舉監守自盜

記者呂賢修╱綜合報導

費城市府合作協助新冠檢測及分配疫苗的Philly Fighting COVID(PFC)，市府本周一剛以該機構擅自從非營利轉為營利，且更改隱私權規定，可能出售疫苗登記者個資為由，取消雙方合作。隔日，網路再傳該機構執行長疑監守自盜，攜帶大量疫苗回家。

位於費城會議中心大型接種站的護士兼PFC義工Katrina Lipinsky，在推特檢舉該機構總裁Andrei Doroshin回家時以密封袋裝滿疫苗離去。Lipinsky推文並指，為民眾施打疫苗時，都會問對方職業，發現許多人不符合優先資格，詢問PFC卻無清楚解答。

Doroshin未回應是否有偷取疫苗，僅為機構的隱私規定道歉，強調不會違規出售、洩露任何個資。

市衛生局長Thomas Farley表示，雙方已結束合作，正查證是否有疫苗遺失，會議中心也暫停執行檢測及疫苗施打。市府並承諾，任何人透過PFC接種第一劑，都可獲得第二劑。因為有保存接種者資訊，會主動聯絡預約。目前正尋找新的合作機構分發疫苗。也呼籲之前曾在PFC登記者到市府網站重新登記，當輪到所屬的優先群體，並有疫苗可施打時，會自動發出訊息，提醒預約，網址：www.phila.gov/vaccineinterest。

疫苗 檢測 費城

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