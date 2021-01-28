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及時雨！華裔企業家陳軍 新州建口罩廠緩解需求

記者謝哲澍╱新澤西州報導
哈德森控股集團皮斯卡特維口罩工廠剪綵開幕，右二為華裔企業家陳軍。(記者謝哲澍/攝影)
哈德森控股集團皮斯卡特維口罩工廠剪綵開幕，右二為華裔企業家陳軍。(記者謝哲澍/攝影)

哈德森控股集團(Hudson Holdings Group)27日位於皮斯卡特維(Piscataway)的口罩工廠剪綵開幕，將與新澤西州合作緩解民眾對於優質口罩的需求，並為當地帶來超過200工作職位。

影片來源：記者謝哲澍

經濟發展組織「Choose New Jersey」主席Jose Lozano等新州政府代表參與剪綵。Lozano特別感謝該公司在疫情期間為保護社區和一線工作者的努力，並創造收入可觀的就業崗位，在非常時期可謂及時雨。

集團創始人、華裔企業家陳軍指出，工廠的的最終目標是提供幫助，「最重要的社會責任感，也是我們工作的核心。公司必須滿足疫情期間美國製造的防護裝備需求；致力於以最低成本生產最好的產品，並將節省下來的錢回饋給我們的客戶。」

陳軍說，建設這個工廠有「情懷」，以及自己的一系列展望，包括如何幫助中國製造業走出目前中美貿易瓶頸；幫助經濟落後的州發展工業；證明美國製造不等於昂貴，同樣在市場上有競爭力，「我們還將在紐約建設N95口罩工廠」。

州長墨菲因緊急會議無法參加剪綵，但他致書面謝辭感謝該公司的工作，「對於新澤西州乃至全美數以百萬計的人來說，戴著口罩是一種愛國和個人責任行為。現在，戴著每天由200位員工在新州生產的口罩，我們不僅將致力於保護公共健康，而且將直接為經濟做出貢獻。」

工廠預計每月可生產9000萬個口罩，平均每天約300萬個。該站點生產三層口罩，符合聯邦疾病防治中心(CDC)的推薦。該產品除了熟悉的藍色外觀，還帶有獲得專利的特徵：易於調節的耳圈，可以更好地貼合。

該公司正在與一家美國主要零售商進行討論，以在全國範圍內供應口罩。

陳軍、Jose Lozano為工廠剪綵。(記者謝哲澍/攝影)
陳軍、Jose Lozano為工廠剪綵。(記者謝哲澍/攝影)
口罩生產設備。(記者謝哲澍/攝影)
口罩生產設備。(記者謝哲澍/攝影)
工廠已投入運營。(記者謝哲澍/攝影)
工廠已投入運營。(記者謝哲澍/攝影)
哈德森控股集團的口罩產品，擁有外觀專利。(記者謝哲澍/攝影)
哈德森控股集團的口罩產品，擁有外觀專利。(記者謝哲澍/攝影)

新澤西州 美國 疫情

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