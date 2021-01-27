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車流減62% 疫情下新州車禍反增

記者謝哲澍／新澤西州報導
2019年新州道路致命車禍數量前十。
2019年新州道路致命車禍數量前十。

新澤西州交通廳日前公布最新統計，新州2019年發生524起致命車禍，總共造成558人死亡。州長高速安全協會(Governors Highway Safety Association)主任Pam Fischer指出，大多數人沒有意識到，發生在鄉村小路上的致命事故多於州際公路和高速公路。

Pam Fischer指出，高速公路具有提高安全性的設計，如中間障礙物可幫助防止正面碰撞，並且沒有交叉路口、出入通道有限，減少了橫穿道路可能發生的碰撞；而在鄉村小路上，電線杆和其他障礙物在車禍時會增加碰撞的嚴重性，尤其是在駕駛員視線受干擾或分心的情況下。

儘管兩大高速公路上的致命車禍數量最多，但全美機動車主協會(National Motorists Association)新州政策主管Steve Carrellas說，在進行比較時道路的分類很重要，民眾應考慮到的事故數量和交通總量的對比。

此外，疫情並未使致命車禍數量下降，新州2020年的致命車禍數據預測將更高。新州交通警察協會(New Jersey Traffic Officers Association)常務理事Richard Maxwell此前表示，在車流量減少62%的情況下，新州致命車禍卻幾乎沒有下降，「我們發現很多人把空曠的道路當做是自己的賽車場；任何人都不應抱有僥倖心理。」

新澤西高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)首席工程師Robert J. Fischer呼籲人們理性駕駛，不要給醫療系統增加負擔，「我們的醫護人員正在一線抗疫，不要讓他們再為處理車禍事故而分心。」

車禍 新州 新澤西州

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