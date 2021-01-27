新州確診、疫苗接種都逾60萬 費城長者、慢性病者開始接種

疫苗接種現場秩序井然。(記者葉麗琴/攝影)

新州 26日報告4117例新增新冠病毒感染確診病例，累積確診突破60萬大關，單日133人染疫死亡；新州已為超過60萬人次接種疫苗 ，但新賓州疫苗緊缺的情況仍未緩解。

新州當日雨雪交加、天寒地凍，許多民眾冒著風雪、忍受寒冷排隊等候接種。在南澤西羅文大學(Rowan College of South Jersey)接種首劑疫苗的葉女士表示，現場維持秩序及審核身分都是國民兵負責，「層層關卡比機場進海關還嚴格；只有最後打針的是護士，說明清楚、態度和藹，從進去到完成接種，前後不到半小時，感覺不錯，我對咱們政府還是有信心的。」

格羅契斯特郡(Gloucester)此前稱在南澤西羅文大學接種首劑疫苗者，無法預約第二劑。該郡政府26日聲明稱已得到州政府承諾，所有已接種疫苗者將於1月29日起自動註冊第二劑疫苗，居民將收到一封帶有二維碼的電子郵件和相關提醒。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，新州總共獲得接近100萬劑疫苗，目前已為60萬5397人次接種，其中52萬3008人接種首劑疫苗。

賓州26日報告4628例新增新冠病毒感染確診病例，單日219人染疫死亡。截止周二，該州目前已為73萬7817人次接種疫苗，預計本周末將累計獲得150萬劑疫苗。

費城 當日開啟大規模疫苗接種，開始為75歲以上和慢性病患者接種疫苗。衛生局長Thomas Farley估計該市有超過9萬名75歲以上居民，將在接下來幾周內得到通知。費城疫苗接種註冊可上網：https://covid-vaccine-interest.phila.gov/。