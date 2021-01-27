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ShopRite關閉新州藥房 客戶轉至CVS

記者謝哲澍／新澤西州報導
ShopRite將於下月關閉包括新澤西州在內62家藥房。(本報檔案照)
ShopRite將於下月關閉包括新澤西州在內62家藥房。(本報檔案照)

連鎖超商ShopRite25日宣布，將於下月關閉包括新澤西州在內62家藥房，這部分客戶將轉移至CVS藥房。公司沒有透露多少藥房員工，或將有多少客戶轉移到CVS。

ShopRite母公司Wakefern Foods Corp發言人Karen O'Shea表示，藥房行業競爭激烈，「儘管我們進行了行銷努力，但我們仍無法維持足夠的銷售，導致不得不做出關閉這些藥房的艱難決定。」

被關閉藥房的所有客戶處方檔案，都將自動轉移至附近的CVS藥房，ShopRite將通知受影響的客戶。根據CVS發言人Matt Blanchette的說法，大多數情況下，CVS藥房距離客戶原來ShopRite的位置不到一哩。

Blanchette在一封電子郵件中指出，轉移預計將在2021年第一季度完成，所有現有的藥劑師和藥學技術人員將被考慮在當地CVS藥房工作。CVS正在與ShopRite合作，以實現對客戶和合作夥伴的無縫過渡。

兩家公司的發言人均表示，此舉不會影響新冠疫苗的接種計畫；ShopRite本月初起39家設有藥房的超市被列為接種站，已為當地超過3萬人次接種。

CVS則表示，一旦疫苗充足，將在全美近1萬個藥房提供疫苗接種。

超市藥房和獨立藥房近年來面臨激烈競爭。據華爾街日報報導，連鎖藥房巨擘CVS和Walgreens在2018年占全國處方藥收入的40％以上；規模龐大如目標折扣店(Target)，也不得不選擇在2015年將其藥房部分出售給CVS。

疫苗 新澤西州 超商

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