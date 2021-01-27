負債800萬元 新州近百年歷史遊樂園面臨法拍

遊樂園Gillian's Wonderland Pier，因負債達800萬元面臨法拍。（Facebook）

新冠疫情 衝擊各行各業，新澤西州 海洋市(Ocean City)木板路上老牌遊樂園Gillian's Wonderland Pier，因負債達800萬元面臨法拍，法官Michael J. Blee上周下令樂園進入拍賣程序，以清償貸款債務；但該遊樂園擁有者、市長Jay Gillian聲稱已找到新的融資管道，遊樂園不會被法拍。

Gillian's Wonderland Pier是一家擁有91年歷史的家族遊樂園，也是新州 南部許多居民的童年回憶，由市長Jay Gillian和妻子Michelle共同擁有。遊樂園坐落於2.5哩長的木板路上，海洋市也因其曾獲評新澤西月刊(New Jersey Monthly)最佳木板路。

Jay Gillian在聲明中稱已找到新的融資管道，將避免樂園進入法拍程序，遊樂園也將在今夏正常對外開放，「與全美許多其他商家一樣，遊樂園飽受防疫規定的衝擊，但我們已取得新的資金注入，將繼續為遊客提供歡樂。」

新州州長墨菲去年3月起下達居家避疫令，並關閉包括遊樂園在內的所有非必要商業。他在去年7月2日重開遊樂園、水上樂園等娛樂場所，但入場人數不超過上限50%，遊客們需保持社交距離；遊客在乘坐過山車等遊樂設施時，也必須保證與他人之間的距離不超過6呎。

受疫情影響，新州許多遊樂園去年都叫苦不迭，但也有一些商家逆勢而上。新州遊樂場公司Funplex將在南卡州Myrtle Beach開設其首個戶外遊樂園；公司總裁Brian Williams表示，新遊樂園將有七大遊樂設施，預計今春對外開放。