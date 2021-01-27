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新澤西交響樂團 2.6中國新年音樂會

【新澤西州訊】

新澤西交響樂團(NJSO)將於2月6日線上舉行中國新年音樂會，由華裔音樂總監張弦指揮。該樂團還將於2月1日至5日，下午5時開啟牛年新春狂歡(Ox. Festival)，所有視頻均可在njsymphony.org/LNY，以及NJSO的YouTube和Facebook頻道上免費觀看。

音樂節和音樂會的表演者來自世界各地，包括楊雪飛、李小龍、朱融、陳宇曉、楊藝，以及北京大學校友合唱團和星空藝術團小組兒童合唱團。NJSO首席大提琴Jonathan Spitz、副首席大提琴Na-Young Baek和Flute Bart Feller也將參與演出。

NJSO弦樂四重奏、蕭邦F小調的第四號交響樂曲、NJSO首席樂手Bass Ha Young Jung的韓國烹飪表演，和小提琴家Xin Zhao的中餐烹飪表演，將給牛年新春狂歡帶來別樣風情。

音樂會則包括東方經典曲目，如春節序曲、紫竹調、恭喜恭喜，以及柴可夫斯基等西方經典曲目。音樂會首映式期間，藝術家將在YouTube上提供即時文字評論。

張弦表示，作為新澤西交響樂團的音樂總監，最自豪的成就之一就是創立每年一度的農曆新年慶祝活動，「今年我們有來自世界各地的音樂節和特別嘉賓，包括在NJPAC錄製的交響樂團的新表演，星空藝術團兒童合唱團以及北京大學校友合唱團的精彩演出。」

農曆新年節和慶典活動是NJSO管弦樂隊的數字時代(Virtual 20-21)的一部分。更多資訊可上網：njsymphony.org/virtual。

交響樂 北京 新澤西

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