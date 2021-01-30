RWJBarnabas Health醫療系統開始COVID-19疫苗接種註冊

近日，RWJBarnabas Health醫療系統開始為大眾提供疫苗 接種服務。目前，正在為1A和1B期優先組中的所有合格人員提供COVID-19疫苗。各個階段的過渡速度超出了預期，所有希望接種疫苗的人都有機會。具體資格請上網查詢：www.rwjbh.org/covid19vaccine

當您在網上填寫完表格登記後，會收到一條短信和一封電子郵件，通知您在註冊表中輸入的聯繫信息。短信和電子郵件將包含指向預約應用程序的鏈接，您可以在其中安排疫苗接種。您將有資格獲得基於您排隊位置以及在您之前需要疫苗的人數。當您在序列下一個位置時，該鏈接將自動發送，您可以預約注射疫苗的時間。如果您將錯誤的信息輸入到註冊表中，則需要填寫新的註冊表。

由於疫苗供應的原因，我們目前的預約人數有限，不通過電話安排預約，感謝您的理解。

當前，疫苗是2劑疫苗。請記住這一點，在安排首次劑量預約時，您必須能夠在第一劑注射後的21或28天返回醫院或機構接種第二劑，具體取決於所接受的疫苗。在接種當天，您將自動獲得第二劑的預約。此約會無法取消或重新安排。

接種當日請將車輛停在公共停車場，經過醫院的主要入口，在此將進行溫度和症狀篩查，然後將至專門的疫苗注射站。請隨身攜帶手機 ，確認信息，官方核發的身份證件和保險 卡。請務必戴上口罩，並確保穿上可以觸及上臂的衣服。

如果您在預約疫苗之日發燒或感冒/呼吸道症狀，或者您患有COVID-19，則必須取消預約。請不要來疫苗診所。如果您對疫苗中的任何成分過敏，則不應接種疫苗。同時，疾病預防控制中心建議，如果您正在懷孕或母乳餵養，請與您的醫療保健提供者討論您的選擇。另外值得注意的是，疫苗尚未獲准在所有人群中使用。輝瑞BioNTech疫苗已獲準用於16歲及以上的個人，而Moderna疫苗已獲授權用於18歲及以上的個人。

目前，RWJBarnabas Health醫療系統已準備多種語言印刷材料，並使用電話語言翻譯器進行翻譯。下屬華人醫療服務部的工作人員還可以在相關的地點為您提供中文服務，因此無需擔心語言問題。如需諮詢及相關服務，請致電：美門醫院（Monmouth Medical Center）鄒興睿732-923-6726；漢密爾頓醫院（RWJ Hamilton）簡潔瑩609-495-7634；桑莫塞醫院（RWJ Somerset）李安琪908-442- 9608，工作人員將竭誠為您服務！