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報稅時節 新世界教育中心助您“省”之有道

新澤西訊

  報稅時節將屆，如何為個人、家庭、公司減輕稅負呢?新世界教育中心助您省之有道！

個人、家庭如何省稅？首先要減少所得稅和贈予稅，減稅是對部分納稅人或徵稅物件進行扶持、鼓勵及照顧，以減輕其稅收負擔的一種特殊規定。與免稅一樣， 它也是稅收的嚴肅性與靈活性結合制定的政策措施，也是普遍採取稅收優惠方式。

  不少人對延稅頗感興趣，它通過政府鼓勵的金融系統延遲交稅，現在未交的稅投資到金融系統中，將來取出時針對增長部分或增長的本金部分交稅。大家可以辦理IRA，529，401k等退休金；壽險型退休計畫；遺產規劃等方式來達到延稅目的。

  想獲得延稅的人群，可通過政府鼓勵的金融系統延遲交稅，具體申請與操作可以聯繫新世界教育中心，有專人指導。殊不知延稅的力量多強大！假如您想達到一百萬退休金目標，同在12%回報率下，沒有申請延稅計畫，每月需要投入$694，如有延稅計畫，每月只需要投入$283即可！

  疫情期間中小企業如履薄冰，如何減輕財務負擔?財務減壓神器-PPP來幫您！它是工薪保護計畫，因應新冠疫情為雇員不超過500人的中小企業提供的救助計畫，以擔保貸款的形式為企業提供8周的現金資助，企業不需要抵押資產。如果在8周內將資金花費在指定專案上，花掉的部分可為豁免額，無需償還。沒有申請豁免的資金則須在2年之內，加上1%的固定利息還清。申請需向各銀行提出，新世界教育中心可提供協助。

  更多省稅之道等您來瞭解，公司經營費用抵扣、特殊形式退休金計畫、自雇主退休金、沒有雇員的雇主退休金、以及固定收益養老金等，如果您想進一步瞭解，歡迎聯繫[email protected]或掃碼進入。

退休金 教育 疫情

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