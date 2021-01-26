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疫苗熱線啟用 1小時湧入1.7萬通

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為警消等一線應急人員陸續接種疫苗。(美聯社)
圖為警消等一線應急人員陸續接種疫苗。(美聯社)

新州新冠疫苗免費熱線電話周一開通，員工將在早8時至晚8時之間接聽電話幫助預約、回答問題，電話：(855)568-0545。州衛生廳表示，居民本周五起可在州政府網站上預約第二劑疫苗，也擬為此開通專屬熱線電話。然而，格羅契斯特郡(Gloucester)、博根郡(Bergen)兩處大型站點，周一均因疫苗不足暫時關閉。

衛生廳長Judith Persichilli指出，熱線電話將幫助回答有關COVID疫苗的常見問題、目前有資格接種疫苗者、登記疫苗、尋找當地的疫苗接種地點。居民無法透過熱線電話直接預約，或改動目前既定的預約日期。

熱線電話目前有250員工，開通第一個小時內接到了1萬7000通電話；截至中午，接到5萬8000通。由於超出能力範圍，部分轉接語音留言。州衛生廳也設有疫苗登記網站：covidvaccine.nj.gov，登記後當符合接種資格時會自動提醒。

格羅契斯特郡(Gloucester)25日稱在南澤西羅文大學(Rowan College of South Jersey)接種首劑疫苗者，目前無法預約第二劑；而輝瑞(Pfizer)疫苗要求接種者在21天內接種第二劑。

作為新州六處大型疫苗接種站之一，南澤西羅文大學從1月8日起開放，意味著第一批疫苗接種者必須在本周五之前接種第二劑。然而郡政府稱受限於新州疫苗日程系統(NJ Vaccination Scheduling System)，暫無法進行第二劑預約。

ShopRite藥房暫時仍無疫苗可供預約。州長墨菲表示，站點已完成規劃，只待聯邦政府加速供應疫苗。目前約共收到56萬5000劑疫苗，預約者已超過200萬人，若疫苗供給充裕，預計每天施打2萬5000劑，包含沃爾瑪超市、Sam's Club近期都可能設置疫苗站。

新州25日報告3694例新增新冠確診，單日21人染疫死亡。

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