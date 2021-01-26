防疫規定放寬 新州返校人數漸增

新州學區返校人數陸續增加。(美聯社)

新州衛生廳本周放寬校園防疫 規定，並公布最新校園傳播情況，目前121個學區 的至少597名師生染疫。州長墨菲表示全州開設面對面課程的學校數量正在增加，純網課學校還有270所，比上周減少55，自月初以來減少69所。

墨菲說，在全州600多個學區中，目前有86個使用面對面教學，360個學區提供面對面和遠程混合教學，325個學區全網課。他重申中小學校園處於安全狀態，學校並非疫情災區。

根據衛生廳校園防疫最新建議：

●如果兩名或更多師生檢測 呈陽性，則風險評估位於橙區的學校(當前為全州)應考慮關閉某些教室或校園。如果區域為紅色，意味著染疫風險非常高，則建議所有學校實施遠程學習。

●如果學校位於橙色區域，指南建議與確診者密切接觸的任何人都應隔離14天。但對於處於黃色或綠色地區的師生，新規將在家隔離時間降低到十天。

●當學校處於橙色區域時，應限制學生互動活動，包括俱樂部、集會和體育活動。

新規均使用了更為軟性的措辭，改變了此前要求學區因師生有症狀而關閉學校或教室的規定。一些學校官員此前稱，這些指南很難實施，因為症狀清單很長，包括其他危險性較小的疾病(如普通感冒)等。

新規網址：https://bit.ly/36byKaN。