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賓州疫苗訊息 專網可查

賓州訊
賓州設立疫苗資格問答網站及專線電話。(美聯社)
賓州設立疫苗資格問答網站及專線電話。(美聯社)

新澤西州目前有統一登記、查詢疫苗的網站及專線，賓州則設疫苗資格問答網站：pa.gov/ guides/get-vaccinated，也可查詢接種站點互動地圖，熱線：1(877)724-3258。

賓州東南部人口較密集，有衛生局的郡，均有登記網站，但由於目前疫苗數量有限，建議應自行詢問接種單位。

公鹿郡(Bucks)網址：buckscovid.powerappsportals.us/VaccineRegistration，電話：(215)345-3318，電郵：[email protected]

徹斯特郡(Chester)居民可先填寫郡府網路資格問卷，網址：tinyurl.com/y6f3l2f6，之後會得到相關指示電郵。相關網址：chesco.org/4822/COVID19Vaccine，電話(610)344-6000。

蒙哥馬利郡(Montgomery)衛生局提供符合資格居民預約接種服務登記，網址： tinyurl.com/y5ob4oez，montcopa.org/3660/COVID-19-Vaccine，電郵：[email protected]，電話：(610)278-3000。

匹茲堡所屬的阿利根尼郡(Allegheny)本周起在Monroeville clinic開放第一優先及65歲以上居民接種，名額有限。登記網址：https://bit.ly/3qXjEOd。

疫苗 賓州 新澤西州

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