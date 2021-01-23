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英國變異病毒 新州發現2確診病例

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州發現新冠變異病毒確診病例。(美聯社)
新州發現新冠變異病毒確診病例。(美聯社)

新州22日報告3694例新增新冠確診，單日118人染疫死亡。州政府報告兩例最早在英國發現的、更具感染力的變異新冠病毒確診案例。全美至少20個州已確認新病例。

衛生廳長Judith Persichilli指出，新州已確認兩名確診涉及B.1.1.7英國變種的新冠病例。第一例來自海洋郡(Ocean)，是一名60多歲的男子，此前並無旅行紀錄，也沒有與其他患病者已知的接觸。

另一例是一名在新州北部旅行的兒童。這名兒童1月11日在紐約市接受過新冠檢測，當時並無症狀。當地衛生部門正在進一步調查此案。紐約在1月初就曾報告發現變異病毒確診病例。

好消息是本周公布的進一步實驗室測試結果顯示，輝瑞疫苗能有效對抗這種更具傳染性變種病毒。輝瑞上周表示，一項類似實驗室研究顯示，輝瑞疫苗能有效對抗名為N501Y的關鍵變異，這種突變存在於在英國和南非擴散的具高度傳染性新變種病毒中。

最新研究發表在網站bioRxiv.org，但尚未經過同行審查，這是針對一種合成病毒進行研究，此合成病毒有十個突變，是英國變種病毒B117的特徵。

臨近的賓州和費城地區此前也已發現變異病毒確診病例。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera認為，鑑於大紐約地區與世界的聯通程度，變異病毒此前很可能已在新州傳播；她呼籲人們做好防疫措施，但無需恐慌。

佩雷爾曼醫學院微生物學系主任Frederic Bushman表示，目前檢測結果證明該病毒具有更高的傳染性，但症狀並未改變，也沒有發生更致命的變化。

英國 新州 紐約市

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