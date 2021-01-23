賓州衛生廳 新廳長上任

艾莉森·賓姆。(州長辦公室提供)

賓州 22日報告5338例新增新冠確診，單日193人染疫死亡。州長沃爾夫宣布將任命艾莉森·賓姆(Alison Beam)出任下一任衛生廳長，取代即將出任聯邦衛生部助理部長的瑞秋‧李雯(Rachel Levine)。

沃爾夫在聲明中稱讚艾莉森·賓姆是一位才華橫溢的公務員，在醫療保健政策和實施方面擁有多年經驗。賓姆將在任職初期專注於疫苗 分配，以確保賓州從聯邦政府獲得盡可能多的劑量，並與醫院、醫療機構、郡和地方政府以及所有可接種疫苗的藥房配合協調。她將於周六開始擔任代理衛生廳長。

賓姆此前擔任州府副幕僚長，擁有法學背景，畢業於爵克索大學(Drexel University)法學院，對公共衛生領域也非常熟悉。她也是賓州政府疫情 應對小組的成員，曾參與過健保市場建立和一項旨在減少對心理健康汙名化的全州性計畫。

沃爾夫還宣布衛生廳疫情應對主管溫蒂·布勞恩德(Wendy Braund)，將出任醫師長(physician general)一職，該職位此前亦由瑞秋‧李雯兼任。溫蒂·布勞恩德是一名醫師，在州和聯邦政府的公共衛生領域擁有豐富經驗。