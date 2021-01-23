新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

嬌生疫苗僅需接種一劑，且無需超低溫保存，或成疫情「破局者」。(美聯社)

新州疫苗 接種進度落後鄰州，州政府歸咎於聯邦疫苗供給不足，州長墨菲表示寄希望於醫療巨擘嬌生公司(Johnson & Johnson)的新疫苗，稱之為「破局者」。

與輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗不同，嬌生疫苗只需要接種一劑，且無需超低溫保存，預計將大大加快全美疫苗普及的進度。墨菲說，一旦聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准，嬌生疫苗將打破目前的疫苗供應窘境。

羅格斯大學生物醫藥與健康科學院(Rutgers Biomedical and Health Sciences)教務長Jeffrey Carson認為，一旦嬌生證明它與其他疫苗一樣有效，則將對全美乃至全球公共健康產生深遠影響。

輝瑞與莫德納獲得的授權疫苗有效率為94％，嬌生揚森分公司臨床試驗結果有望在本月底前公布。根據嬌生疫苗初步一期和二期研究的結果，疫苗安全並有90％的受體在29天內產生抗體。該公司已承諾今年底之前向美國 政府提供1億劑疫苗。

墨菲表示目前無法確定能夠獲得多少嬌生疫苗。但由於嬌生公司總部就在新州新布朗士維克(New Brunswick)，許多官員以及民眾對該公司能夠大規模向新州供給疫苗翹首以盼。

截止周五，新州已為超過50萬人次接種疫苗。部分華裔民眾也分享自己接種或預約成功的經驗。

住在愛迪生市(Edison)的葉女士表示，她1月8日通過州政府官網註冊，1月18日就收到可預約的通知，隨後成功預約到南澤西羅文學院(Rowan College of South Jersey)，「就是有點遠，愛迪生附近的都爆滿了。接種日期是26日，現在就希望不會被取消。」