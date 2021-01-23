新州居民 可「有條件」接種紐約、賓州疫苗 

紐約市及賓州有條件開放外州居民施打疫苗。(美聯社)

新州疫苗 分配緩慢，預約杳無音訊，許多居民開始尋求在鄰州接種疫苗。紐約市 與賓州衛生部門指出，如果新州居民符合一定條件，則有資格在該地區接種。

紐約衛生廳發言人Jeffrey Hammond表示，近來收到許多人詢問如果在紐約工作，是否能夠接種疫苗。

根據紐約市衛生局網站，如果屬於以下任何一種類別，並且在紐約市工作，則有資格在該地區接種，包括65歲及以上的人群；教師、學校職員、大學講師和兒童保育員、懲教人員、急救人員、公共交通工作者、面向公眾的雜貨店工作人員、無家可歸者和其他團體環境中工作和生活者。

根據衛生局統計，在紐約市接種疫苗的人中，接近28％不住在紐約，其中7％居住在新澤西。

賓州除費城 外，允許部分外州居民(例如在該州工作但居住在其他地方)接種疫苗，只要符合當前疫苗接種資格。該州衛生廳統計，截至周三，40萬9438劑疫苗中有3萬4647劑由外州居民接種。

費城則不為非居民接種疫苗。市衛生局發言人James Garrow說，費城目前每周僅獲得約2萬劑，由於數量有限，無力向費城以外地區居民提供疫苗，但醫護人員例外。

紐約市疫苗資訊網站：https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page；

賓州疫苗資訊網站：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Vaccine.aspx。