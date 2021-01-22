新冠趕走流感 新賓傳染病驟降

新冠病毒在全美肆虐，流感 病毒今年卻幾乎不見蹤影。衛生機構最新統計顯示，新賓州和整個美國的流感病例數量在各個年齡段都遠低於往年，證據表明新冠預防措施正在幫助控制流感，戴口罩、勤洗手和保持社交距離 ，也控制住其他傳染病。

今年冬天，聖克里斯托弗兒童醫院急診科(St. Christopher's Hospital for Children)的醫生仍忙於處理骨折和其他創傷患者。通常在12月到4月之間，醫護人員會看到數百名患流感的兒童，但今冬到目前為止，這個數字是零。

醫院傳染病專家Emily Souder說，戴口罩、保持社交距離、待在家裡、孩子們不到學校上課，在家上網課，這些手段有效控制住許多呼吸道病毒的擴散。她呼籲居民在疫情減緩或終結後，仍應保留一些健康的衛生習慣。

另一個例證是急性弛緩性脊髓炎(acute flaccid myelitis)，是一種由病毒感染引起的兒童麻痹，通常學齡前兒童較易感染，可能導致手臂或腿部突然虛弱或癱瘓；根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，該疾病發病率通常在偶數年秋季達到峰值，2018年確診病例238例；然而到2020年，這一數字僅為29例。

然而流行病學家警告說，如果日托中心全面恢復正常運轉，它可能會在2021年再次出現。