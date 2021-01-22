我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

新冠趕走流感 新賓傳染病驟降

記者謝哲澍／新澤西州報導

新冠病毒在全美肆虐，流感病毒今年卻幾乎不見蹤影。衛生機構最新統計顯示，新賓州和整個美國的流感病例數量在各個年齡段都遠低於往年，證據表明新冠預防措施正在幫助控制流感，戴口罩、勤洗手和保持社交距離，也控制住其他傳染病。

今年冬天，聖克里斯托弗兒童醫院急診科(St. Christopher's Hospital for Children)的醫生仍忙於處理骨折和其他創傷患者。通常在12月到4月之間，醫護人員會看到數百名患流感的兒童，但今冬到目前為止，這個數字是零。

醫院傳染病專家Emily Souder說，戴口罩、保持社交距離、待在家裡、孩子們不到學校上課，在家上網課，這些手段有效控制住許多呼吸道病毒的擴散。她呼籲居民在疫情減緩或終結後，仍應保留一些健康的衛生習慣。

另一個例證是急性弛緩性脊髓炎(acute flaccid myelitis)，是一種由病毒感染引起的兒童麻痹，通常學齡前兒童較易感染，可能導致手臂或腿部突然虛弱或癱瘓；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，該疾病發病率通常在偶數年秋季達到峰值，2018年確診病例238例；然而到2020年，這一數字僅為29例。

然而流行病學家警告說，如果日托中心全面恢復正常運轉，它可能會在2021年再次出現。

流感 社交距離 聯邦疾病防治中心

上一則

華埠將展出「牛年」勵志標語旗

下一則

中國學聯呼籲MIT發聲反對種族針對性執法

延伸閱讀

拜登上台態度大不同 美國稱譚德塞是親愛朋友

拜登上台態度大不同 美國稱譚德塞是親愛朋友
變種病毒傳染力強 恐讓加州復原希望落空

變種病毒傳染力強 恐讓加州復原希望落空
疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑
恐有隱藏個案 台大醫憂已擴散社區

恐有隱藏個案 台大醫憂已擴散社區
部分河濱市民：新冠與流感差不多 別擔心

部分河濱市民：新冠與流感差不多 別擔心
部分南加居民仍認為 新冠與流感差不多 根本不嚴重

部分南加居民仍認為 新冠與流感差不多 根本不嚴重

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57
瑞秋‧李雯。(美聯社)

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

2021-01-19 08:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡