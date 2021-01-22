檢測不準竟人人有抗體！賓州切斯特郡告廠商

Advaite公司的抗體檢測試劑獲得FDA緊急許可。(取自該公司網站)

賓州 21日報告5664例新增新冠病毒感染確診病例，單日260人染疫死亡，累積死亡總人數超過2萬。切斯特郡(Chester County)宣布放棄失敗的全民檢測 計畫，將轉而採取新檢測系統，並狀告原本提供檢測的Advaite公司。

訴訟指切斯特郡政府去年4月花費1300萬元，從生物醫藥公司Advaite手中購買了一批抗體測試試劑，計畫進行全民測試，但開展不到一個月時間就不了了之。時至今日，該郡成為賓州檢測率最低的地區之一。

據費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)此前報導稱，前衛生官員曝出驚人內幕，稱這些檢測試劑結果不準確，幾乎人人有抗體。當地醫生對75名抗體檢測全部呈陽性的患者進行核酸複查，結果僅一人確診。

涉事公司Advaite也被指與州府有政治牽連，創立者Karthik Musunuri年僅26歲，其家庭據稱與賓州參議員Andy Dinniman熟識，其父親還曾為Dinniman的競選捐款。而當切斯特郡需要檢測試劑時，正是Andy Dinniman推薦了Advaite。

郡政府負責調查全民檢測計畫的律師Raymond McGarry，否認計畫存在任何欺詐或不道德行為，「當時政府正在應對可怕的緊急狀況，我們想確保它不再發生。」

郡政府與Advaite之間的訴訟並未在審查中提及，統計顯示截至5月底該郡僅進行了3萬9000次測試，當時合同規定Advaite需交付100萬份試劑。訴訟則顯示，由於缺陷和組件問題，該郡退回了約2000份試劑，其餘試劑隨後皆束之高閣。

Advaite公司律師Ajay Raju周四表示，切斯特郡拒絕接受可用的測試試劑，該公司將對索賠進行抗辯，「他們購買了產品，我們交付了，為什麼要退款？如果去餐廳點了菜而不吃，顧客也不會得到賠償。」