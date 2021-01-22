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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

老人疫苗註冊難 新州將開熱線電話 擬讓護士到府注射

記者謝哲澍／新澤西州報導
老人和行動不便者接種疫苗亟需協助。(美聯社)
老人和行動不便者接種疫苗亟需協助。(美聯社)

隨著新澤西州推出大規模疫苗接種計畫，65歲以上的居民正在努力尋找如何接種，但疫苗訊息、註冊及接種站等資訊，一切都需要網路處理，使一些老人感到不適。州政府承諾下周開設熱線電話，員工將在早8時至晚8時之間接聽電話幫助預約。

根據美國人口普查局的最新統計，新澤西州有近150萬60歲以上的人口。這些年長居民必須與其他400萬有資格接種疫苗者競爭預約註冊，其中包括警消、EMS工作人員、吸菸者以及16歲至64歲之間慢性病患者。

疫苗接種註冊目前僅限於網路註冊，但如何上網、登錄、輸入資訊以及應對可能彈出的錯誤框，使那些通常不像年輕一代那麼精通電腦的老年人感到沮喪。

塞西莉亞·西爾斯(Cecilia Sears)遠在亞利桑那州，最近卻對新州衛生廳的網站十分熟悉，因為她必須要幫助95歲的母親預約。她的母親Hilda患有帕金森氏症(Parkinson's disease)，無法上網也無力填寫線上表格。

西爾斯說，一切都是線上預約，「一旦人們達到一定年齡或者他們不懂電腦，現代社會就會讓他們手足無措。」

皮尤研究中心(Pew Research Center)2017年的一項研究顯示，全美約有一半的老年人在家中沒有寬頻互聯網。衛生廳發言人Nancy Kearny說，新州已簽約代理商接聽電話，幫助有資格的電話求助者安排預約。

此外，老年人如何前往疫苗接種站也是一大難題。美國樂齡會(AARP)新州分會要求州醫療援助諮詢委員會(MAAC)解決交通運輸問題。該組織希望醫療補助計畫(Medicaid)來承擔老人們至接種站往返的費用。

樂齡會新州負責人Evelyn Liebman指出，新州已與巡迴護士協會(Visiting Nurses Association)開啟試點計畫，請求護士前往行動不便者家中為他們接種疫苗。

亨特頓(Hunterdon)郡政府則正在制定一項計畫，以幫助不會開車的老年人能夠接種。人類服務局長Meagan O'Reilly說，辦公室接到許多老人擔心疫苗預約不足的來電，「當務之急是我們需要更多的疫苗。」

疫苗 新州 新澤西州

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