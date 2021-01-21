費城推上繳槍枝 給100元禮券

費城市政府定期回購槍枝，避免失竊流入黑市。(費城市府提供)

費城 去年凶殺案件數創近30年新高，因槍案死傷2240人，也比前一年高40%，市府本周六(23日)將有手槍、半自動步槍購繳活動，不問槍枝來源及任何問題，槍主可獲100元禮券。

費城新年至今平均每天發生一起謀殺案，市議員Curtis Jones表示，將以今年拯救的生命數以及槍案減少數，來衡量政策是否成功，而非槍枝回購數量。

在此同時，費城63歲男子Jamal Johnson選擇從金恩紀念日開始，在市府外展開絕食抗議，紮營夜宿，指市府作為不足，要求市長肯尼接受市議會去年9月的決議案，以行政令宣布全市進入槍枝暴力緊急狀態 ，比照抗疫，投入更多資源，簡化官僚作業流程。

該決議案要求市府結合學區、法院、假釋局、警方，成立少年槍枝暴力防制專案計畫，每周向市議會報告工作進度。

Johnson也是知名維權人士，2017年開始，每年利用三周，步行150里至華府向國會陳情，要求重視警察 暴力執法問題，沿途在賓州、德拉瓦、馬里蘭皆吸引許多人參與。

槍枝回購活動時間1月23日(周六)早10時至下午2時，地點在Yesha Ministries，地址2301 Snyder Ave，以及Greater Exodus Church，地址704 N Broad St.。槍主可獲100元Brown's ShopRite Markets禮券。警方也呼籲住處若有槍枝，但感覺不安全，或擔心被偷，也可主動繳出。