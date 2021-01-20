疫苗註冊亂 帕特森不必預約就能打

新州疫苗 預約爆滿，註冊混亂引發地方和民眾困惑。博根郡(Bergen)宣布停止疫苗註冊，並將資訊統一轉移至新系統；博根郡長特德斯科(James Tedesco)指出，該郡已用完了所有州政府分配的莫德納(Moderna)疫苗。

新州要求居民在州府網站上預先註冊，一旦符合資格，州政府將通知他們安排接種的時間，並轉給疫苗接種地點列表進行預約，目前已有超過150萬人在該州網站註冊，其中6萬6000人收到通知。

然而，居民亦可直接聯繫地方接種站進行註冊。包括博根郡在內，許多地方亦有自己的註冊網站，導致一些重複註冊現象發生。

特德斯科表示，郡政府將與新橋醫院(New Bridge Medical Center)合作，將識別重複註冊、正確人群分類，並過濾已接種的註冊，以最大程度地提高疫苗接種日程安排能力，「我們收到的4000劑疫苗已全部告罄，等衛生廳送來更多疫苗後，將重新開啟預約。」

帕特森市(Paterson)或許是新州唯一無需預約即可接種疫苗的市鎮。市長薩耶(Andre Sayegh)說，該市的疫苗接種站不會因為居住地址等原因拒絕任何人，「你如何忍心將人拒之門外，特別是當他們年事已高，且排了一天的隊？」

目前該市周三、四早9時30分至下午3時，在國際高中(International High School)提供疫苗接種，居民無需預約註冊。薩耶說，該市已為3600多人接種疫苗，「我們的疫苗儲備不夠，希望州府能夠給我們盡可能多的疫苗。」

薩耶表示，前來接種疫苗的包括從普林斯頓(Princeton)甚至大西洋城(Atlantic City)遠道而來的居民，「一早就有900多人排隊等候，我們不得不把人們拒之門外，這是我們永遠不想做的事情。」

更多有關帕特森疫苗計畫，可致電當地衛生局：(973)321-1277。