PCE辦線上講座 談華裔親子關係

新州父母與子女教育 俱樂部(PCE)將於1月30日(周六)下午3時至5時，通過網路舉辦教育專題講座「華裔 兩代人身分認同和文化自信」(Identity Belonging Confidence Growth)，邀請嘉賓講述華裔親子關係和兩代人各自面對的獨特挑戰。

據主辦方介紹，華裔個體的自信心、歸屬感和幸福感，受東西方文化差異和教育理念差異的影響，也與華裔族群在美國的社會文化地位和受到的束縛限制有關。

該講座旨在更深入「看見孩子」、「看見」自己，探討如何幫助孩子提升自信、應對困惑，進而到家長如何與學校配合，支持孩子成長，兩代人在職場如何減少自我設限，充分發展。

嘉賓包括紐約大學 Steinhardt人文教育學教授陸穎、麻州先鋒中英雙語學校校董段煉、華夏大紐約中文學校老師台進強。

參與講座可上網：http://pceclub2.eventbrite.com/；聯繫人：Laura Liu [email protected]、Lei Xu [email protected]。父母與子女教育俱樂部網址：www.pceclub.org。