擔憂孩子學習滑坡 專家提4點建議

民調顯示，新州有64%的家長擔憂孩子學業落後。(美聯社)

學生在疫情 期間的學習滑坡(learning loss)現象，成為全美教育者、立法者和家長擔憂的重點之一。羅格斯大學教育學院副教授Michelle Macchia日前給出一系列建議，指導父母幫助孩子解決一些學習問題。

新州 兒童基金會(New Jersey Children's Foundation)與倡議組織JerseyCAN此前調查顯示，比起在學校染疫，更多新州家長擔心孩子學業受到影響。

民調由Global Strategy Group對新州600名家長進行調查，57%家長擔憂孩子在疫情期間的健康，此外，有多達64%的家長擔憂孩子學業落後；JerseyCAN高級顧問Janellen Duffy說，新州家庭非常重視確保孩子在學業上的進展。

Michelle Macchia建議家長應定期瀏覽孩子學校或所在學區 的網站，以查看學區當前提供的網路學習資源，例如訪問教師的谷歌教室(Google Class)、閱讀和數學的電子學習平台等。

如果學區沒有提供網路資源，Michelle Macchia指出，家長應與孩子學校或所在學區聯繫，以查詢在何處以及如何獲得這些資源，並了解學區對學生保持學習的規畫。

針對有能力聘請家庭教師的家庭，Michelle Macchia認為，可通過有針對性的小組或一對一教學，使學生取得顯著進步；如果無法負擔，則可尋求當地社區組織提供免費服務。

Michelle Macchia表示，對於家庭而言，幫助孩子處理所面臨的生活方式變化的感受，也至關重要，應使他們理解為什麼無法像以前那樣上學、活動；新州政府網站也提供此類資源的連結，可上網：www.nj.gov/education/。