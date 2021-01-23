SMG醫師團體協會2021推出老人醫療保險新計畫

紅藍卡例圖

好消息！SMG醫療保險 重新註冊期已開始！2021年OEP開放註冊期為1月1日至3月31日。SMG既非保險公司，也不是醫療醫院，而是一個擁有HMO患者總數高達5萬人，由4300名主治醫師和專家組成的大型醫療團體協會！也是一個由Medicare和Medicaid Services中心認可的五星級（IPA）獨立執業協會。

目前，SMG在新澤西有大約200名專科主治醫生和40名家庭醫生。 SMG在全美與21家保險公司簽約，新州有Well care 、 Humana 和 United Healthcare等3家。加入SMG的含義是什麼？例如，您需要申請一個類似WELLCARE的合同健康保險計畫，並選擇一位保險覆蓋的SMG主治醫生作為PCP，您需要一位與SMG簽訂健康計畫合同的Medicare保險代理人。如果從SMG的主治醫生那裡轉診，可以為患者提供保護和適當的治療。

如今，原始模擬紙轉介工作已逐漸退出了人們的生活,將有電腦系統代替完成。患者無需親自去看醫生，大部分患者更傾向於節省醫生推薦PPO的步驟。但是，病患依然需要一位醫學專業人士引導他們選擇正確的專科醫生。例如，老人使用著許多相似的藥品是目前普遍現象。介於這些用藥的問題需要專業的醫師為提出更好的方案計畫。SMG專業保健系統可指導患者找到合適專家，減少就診次數，避免重複使用藥物。老人們的子女無需擔心支付的稅額被浪費，他們將從中獲得更多的利益。SMG系統通過所有醫生的集中式管理,減少多餘的治療，並對患者進行了監控式跟蹤，從而使他們能夠迅速獲得適當的治療。

成為SMG會員將具有多種優勢，首先，Covid-19特殊顯示器（電話諮詢無需訪問PCP）， 如醫生掌握病人病情可容易的操作電話轉診並快速推薦和授權；其次，SMG患者可迅速獲得手術批准。如果急需獲得MRI或需等待兩周以上小型手術之類的授權，可根據緊急程度通過主治醫生的批准在1-4天之內獲得授權。SMG與美國 大型健康保險公司達成良好協議。除了提供華人老年人西醫醫療，還有其他輔助醫療，例如針灸/牙科/眼鏡/助聽器/ OTC /健身 房等。您只需註冊Well Care或Humana計畫並選擇SMG家庭醫生，則可成為SMG成員，歡迎您加入！

如果您正在尋找附近的醫療保險代理商，請致電SMG辦公室：201- 944- 6213查詢或掃碼瞭解更多資訊。