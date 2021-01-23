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深入 西安風味 $30任選套餐賀新年

新澤西訊
賀年套餐
賀年套餐

　傳承來源於西安，熟悉的美味來自西安風味！農曆新年來臨之際，店內特別推出多種組合$30元任選賀年套餐計畫酬賓，活動即日起至3/31截止。各類砂鍋系列（牛雜砂鍋煲、丸子砂鍋煲、海鮮砂鍋煲等）、各類蓋澆飯，均配肉夾饃一個。

 

“民以食為天”，古都西安是一個有諸多美食風味和歷史文化的悠久之地。新州西安風味把傳統美食帶給大家，疫情期間為當地華人行個方便，添加一份溫暖。小店在愛迪生美食城期間就曾深受廣大食客們的認可，如今舊店新張，初心未變，依舊保持烹飪出各類西北特色美食！

“獨一份”秘制肉夾饃，老外俗稱中式漢堡；是中國西北傳統特色美食之一。臘汁肉與白吉饃的絕妙組合，相互將對方的優勢襯托出極致的滋味，饃酥肉香，回味無窮。如果再配上一碗香辣爽滑的西安涼皮，瞬間可讓您幸福感爆棚！醇香濃鬱在前，一絲清爽涼意在後，就算在冰冷的冬季也可感受到獨特的暖意！那是一種大味至簡，正宗的味道傳承深入精髓；別看這一碗簡單的涼皮，卻是工藝嚴謹，選料精良，調味講究，以“白、薄、光、軟、筋、香”而聞名；它必須保有涼爽可口，具有筋斗、清涼柔軟、四季皆宜的特點，涼爽筋道又健康，老少皆宜，因此受到各族各地人士的認可和廣泛歡迎！

  令人難忘的還有大盤雞！特製的香辣湯底濃厚醇香，肉質鮮美入味，配菜也是軟硬適度，搭配得盡善盡美。愛吃麵食的朋友可以盡情挑選各類麵點：臊子面、油潑面、板面、牛雜面、涼麵等，讓您的味蕾跳舞，五味全開。

　論天下美食，品人間美味，依然好吃不貴！西安風味期待您光臨！訂餐電話：646-922-2719，地址：1165 Raritan Ave，Highland Park, NJ08904，早11:30到晚9:30，一周7天營業。

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