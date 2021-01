30至49歲染疫占比最高…新州確診者 逾半無症狀

州衛生官員指, 新州確診者逾半數無症狀。(美聯社)

新州 18日報告3511例新增新冠確診,單日23人染疫死亡。衛生廳長Judith Persichilli指,目前新州超過半數確診者無症狀,因此全州的住院人數保持穩定,醫療系統並未受到衝擊,但新增病例和死亡人數仍令人擔憂。

根據衛生廳統計,目前30至49歲確診者占比最高,約31.2%。其他包括50至64歲(23.7%)、18至29歲(19.3%)、65至79歲(11.1%)、5至17歲(7.5%)、80歲以上(5.4%)以及0至4歲(1.6%)。

Persichilli表示,截至周日新州共34萬8414人次接種疫苗 ,未來四周每周將從聯邦政府獲得10萬劑疫苗,遠低於州政府原本的預期。她表示新州有能力做到每日接種47萬人次,但首先必須保證疫苗供應。

新州上周啟動擴大接種,僅一日預約全部額滿。目前六處大型疫苗接種站中的四個已啟用,包括Moorestown Mall in Burlington County、Rowan College of South Jersey、New Jersey Convention and Exposition Center in Middlesex County,以及Rockaway Townsquare in Morris County。

新州展覽中心(NJ Convention and Exposition Center)疫苗接種站位於華人 聚集的愛迪生市(Edison),目前許多華人已透過羅伯特·伍德巴拿巴(RWJBarnabas Health)醫療系統註冊。網址:https://bit.ly/3sBm5rd。

賓州18日報告4045例新增確診,單日80人死亡。截止周日,共為45萬7347人次接種疫苗。目前賓州還未啟動擴大接種,僅為醫護、長期護理機構等工作人員接種。更多相關資訊可參:https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Vaccine.aspx。