疫苗分配 賓大醫學院惹爭議

醫學院教職員是否能優先打疫苗，引發爭議。(美聯社)

疫苗 供應不足，費城 市府將大學教職員列為新冠疫苗第三階段(1C)優先施打對象，但賓州大學醫學院近日宣布計畫讓該院員工、博士後研究員等列為第二優先(1B)，由於違反市府指示，但不違背聯邦建議，引發相關規定不清、醫療倫理的討論：未接觸病患的醫界群體，能優先打疫苗？市府已表態若院方屢次故意違規，將暫停供應疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)曾發布優先等級方針，但把最終決定權交地方政府。費城市府將大學教職員、65至75歲居民列為第三優先群體。賓大醫學院上周以內部電郵通知，根據CDC建議，院方有意將員工、臨床及基礎科學系學生(clinical and basic science department)等，未接觸病患或相關研究者，改列為第二優先，之後並將寄出接種通知。費城衛生局官員表示，賓大無權更改政府規定。

紐約時報 近日報導，包含哥大、紐約大學、哈佛等醫學院，許多非第一線醫護的行政人員，雖未接觸病患，已優先施打疫苗，但有慢性病史的高危人群，因居住地不同，有些卻須等到下階段。費城天普大學、傑佛遜大學醫學院暫未就此回應。

市衛生局發言人Jim Garrow表示，市府向聯邦預訂疫苗，分配給醫院，因此院方應遵循市府規範，目前1A優先對象僅限第一線醫護人員，及可能接觸病患的前台人員，但不包括坐在辦公室的教授。

賓大首席醫療官P.J. Brennan表示會緊密與市府合作，但也為員工安危遵循聯邦建議：因特殊工作環境、年齡、病史等可優先施打。目前聯邦、州、市都有規範，但共同目標是將有限的疫苗提供給優先群體。該校也有不願具名的醫學院教授反對院方倉促決策，恐引發不公爭議。