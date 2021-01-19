時速逾100哩！飆車害死2人 新州男判5年

費斯塔飆車致兩人死，被判五年監禁。(檢方提供)

新州 法院日前判決29歲的哈默頓市(Hammonton)居民費斯塔(Elliott J. Festa Jr.)五年監禁，他三年前在一次高速事故中致兩人死亡。死者家屬呼籲立法加重對飆車者的懲罰。

檢方指，被告2017年5月9日在322號公路威廉 斯鎮(Williamstown)路段行駛時速超過100哩，與33歲安德森(Matthew H. Anderson)所駕駛的車輛相撞，導致後者翻車。安德森當晚傷重不治；被告車上的乘客數日後同樣不治。目擊者指被告當時正和另一輛車飆車。

費斯塔2019年對兩項汽車二級致死罪認罪。根據認罪協議，他同時被判處兩項五年監禁，在獲得假釋之前必須服刑85％，並接受三年假釋監督。

安德森的母親卡洛琳·馬許(Carolyn Marsh)在給被告的信中寫道，她沒看到費斯塔有任何懺悔，永遠不會原諒其罪行。卡洛琳·馬許計畫以兒子的名義推動一項新法，加重對在公共道路上飆車者的懲罰。她希望免除其他家庭的痛苦。

根據新州現有法律，公路飆車初犯罰款25至100元，再犯及累犯者罰款100至200元，並將被扣除五點駕照 分。

費斯塔在判決時拒絕發表聲明，律師Rocco Cipparone說「我每次與他交談時，他都對自己的行為極度後悔，將在餘生中都忍受這一切。」