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新州5月起核發無證移民駕照

記者謝哲澍／新澤西州報導
(州府提供)
(州府提供)

新州汽車監理委員會(MVC)宣布將於5月1日起簽發無證移民駕照。新規並作出部分調整，允許沒有個人報稅識別號(IRS identification number )，或社會保障局證明者，可通過簽署宣誓書(affidavit)來申請駕照。

州長墨菲表示他對無證移民駕照推遲至5月並不意外，「我希望越早越好，但也理解MVC面臨的壓力，只希望不會再次跳票。」

新州無證移民駕照原定於1月起簽發，但因疫情被迫延期。行政長官蘇·富爾頓(Sue Fulton)稱，疫情積壓的大量工作導致MVC無法完成既定的培訓和軟體開發，因此無法開始簽發無證移民駕照，需推遲四個月時間。

MVC也對規則作出調整，此前申請無證移民駕照需要通過個人納稅識別號碼，使全州30萬無證移民需要前往聯邦機構辦理，而無證移民團體認為此舉存在風險，應取消相關審核。

富爾頓說，MVC不希望看到社區的大部分人都沒有合法駕駛的機會，因此作出相應調整。申請者需要在MVC的文檔列表中顯示與普通駕照相同的證件，包括傳統的6分ID證明(Six Points)和地址；無家可歸者亦有其他選擇。

移民團體對此歡欣鼓舞。Unitarian Universalist FaithAction New Jersey代表Ted Fetter說，規則的改變至關重要，要求報稅識別號會將無證移民的資訊直接暴露給聯邦機構。

新州移民公正聯盟(New Jersey Alliance for Immigrant Justice)外聯協調員Katy Sastre表示，引入簽署宣誓書是正確而重要的開端，「新無證移民駕照將大大增加移民社區的吸收，且避免了與聯邦政府打交道。」

無證移民駕照預計將給本就不堪重負的MVC更大壓力。新州MVC去年年底起全面暫停接待無預約訪客，所有居民都必須通過網路預約登記，才可前往辦事處辦理業務；然而目前各大辦事處至2月底的預約已全部爆滿。

富爾頓認為，MVC不該要求申請人去聯邦政府驗證他們的檔，而是應該培訓MVC員工學會鑒定來自世界各地的有效檔。但她也承認，疫情期間MVC很難對大量員工組織統一培訓，「我們將在不犧牲員工安全的前提下儘快行動。」

目前9家辦事處因員工確診關閉，包括Newton、Medford、Salem、North Bergen、Lodi。更多資訊可上網：www.state.nj.us/mvc/。

移民團體 駕照 新州

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