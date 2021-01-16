賓州東南捷運疏忽防疫？工會揚言提告

研究顯示，大眾交通工具非新冠病毒主要傳播途徑。(SEPTA臉書)

賓州東南捷運(SEPTA)工會近日指公司未遵守聯邦疾病防制中心(CDC)關於新冠防疫的規範，員工確診數兩周內從356增至逾500例，威脅員工及乘客健康，並要求法院介入。

TWU Local 234工會主席 Willie Brown指，駕駛、乘客都不想被彼此傳染，公司未依規定追蹤確診員工，隔離期間也沒支薪，還要求可能染病者繼續上班，威脅其他員工及乘客的健康安全，車廂就像鐵棺材。

費城 乘客維權團體5th Square支持工會要求，指大眾運輸是醫護人員等民生必需工作者通勤的重要方式，應有更完整的檢測 、追蹤、疫苗 計畫，聯邦、州府也應即時撥發紓困款項。

SEPTA表示重視員工、乘客健康，並與醫療機構合作設檢測點，一有員工確診立刻追蹤可能接觸者，建議居家隔離，可使用有薪病假，也維持醫療保險，並正與政府討論疫苗接種。市衛生局長Thomas Farley表示，下階段1B施打疫苗有望本月底上路，將包括公共運輸駕駛。

SEPTA因疫情乘客減少，平均每天損失1萬元。民調曾指主因許多人不戴口罩，民眾覺得搭車比逛商店危險。費城Drexel University公衛學院院長Jerry Fagliano每周搭區域火車通勤，他戴口罩、保持社交距離，指外界視大眾運輸為病毒熱點是錯誤認知，搭車的確有風險，但與到商店購物、餐廳吃飯一樣可控制，而且遠不及酒吧危險。

Cooper University Health Care傳染病專家Henry Fraimow指，研究發現車廂通風最重要。SEPTA副總經理Jim Fox表示，列車持續改善清潔、通風，每小時完全換氣15至20次，也更常更換空氣濾網，但許多人仍堅信迷思，不知道大量研究均指大眾運輸非主要傳播途徑。紐約大眾運輸倡議團體 TransitCenter表示，衛生單位應協助傳播正確訊息：如果上餐館被視為安全，搭火車、公車也是。

SEPTA月前與Drexel University合作研究車廂清潔、通風、戴口罩的防疫效果，顯示大眾運輸與疫情無直接關係。美國運輸協會(American Public Transportation Association)的全國性研究也有相同結論。