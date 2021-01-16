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50歲女染疫 費城發現首例英國變異病毒

記者謝哲澍／綜合報導

費城衛生局15日宣布發現一名當地女子感染此前在英國發現的、更具感染力的變異新冠病毒。官方指該女子現年50多歲，是費城和公鹿郡居民，於12月下旬開始出現冠狀病毒的症狀，曾短暫住院，現正康復中。

衛生局長Thomas Farley指，該病毒被稱為B.1.1.7變體，目前還無證據顯示它比其他變體更容易傳播，但衛生官員擔憂已存在於費城，「費城每個人都應將此信息作為提醒，嚴格佩戴口罩並與他人保持社交距離。」

這也是賓州第二次發現冠狀病毒的B.1.1.7變體。上周一名多芬郡(Dauphin County)居民中也檢測到該菌株，患者出現輕度症狀，並曾有近期出境紀錄。根據CDC的數據，已經在全美超過十個州檢測到該菌株。

公鹿郡衛生局長David Damsker表示，病毒發生變化和變異並不罕見，所有可用的證據都表明，現有的疫苗可有效對抗這種變異。只要這一前提成立，就會將此變體與其他情況一樣對待。

在費城和公鹿衛生部門調查後，賓大佩雷爾曼醫學院通過基因測序檢測到了費城地區新菌株的證據。佩雷爾曼醫學院微生物學系主任Frederic Bushman表示，目前檢測結果證明該病毒具有更高的傳染性，該變異株更容易在人與人之間傳播，但症狀未改變，也沒有發生會導致疫苗失效的變化。

費城 檢測 疫苗

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