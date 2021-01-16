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疫苗供給不足 新州擴大施打預約1天就爆滿

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州擴大疫苗施打，圖民眾排隊接種。(美聯社)
新州擴大疫苗施打，圖民眾排隊接種。(美聯社)

新州各大藥房和接種站15日表示，州政府宣布擴大規模疫苗施打僅一天，所有的預約都已額滿。醫院緊急公告，無法提供任何疫苗接種，呼籲居民暫停來電詢問。許多居民指責州府的疫苗計畫混亂，無所適從，「試圖在全州各地預約，但嘛要打不通，要嘛被告知沒有疫苗」。州長墨菲稱原因在於供給不足。

高峰醫療集團(Summit Medical Group)的郵件稱，州政府公布的接種資格變更導致疫苗需求激增，辦公室的電話被打爆。另一大接種站ShopRite網站上寫道，正「努力確保更多的疫苗和公開預約的可用性。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，目前65萬9000劑疫苗已到達新澤西州，其中31萬劑已使用，21萬5000劑則被預留用於長期護理機構。這意味著超過400萬人正在爭奪剩餘的13萬4000劑。

墨菲稱，當新州從聯邦政府獲得更多的疫苗供應，問題就會迎刃而解。但事實上，新州的疫苗接種率在美東北地區墊底，每10萬人中僅2966人接種，遠落後於賓州、康州和紐約等鄰州。

新州目前正指望總統當選人拜登分配更多的疫苗。他此前要求各州不要預留第二劑疫苗，而是讓更多民眾先接種第一劑。另一救命稻草或許是總部位於新州的醫療巨擘嬌生公司(Johnson & Johnson)，將在下個月要求FDA緊急批准其疫苗。

新州15日報告5490例新增新冠病毒感染確診病例，單日67人染疫死亡。尋找附近的疫苗接種站，可上網：https://covid19.nj.gov/pages/covid-19-vaccine-locations-for-eligible-recipients。

疫苗 新州 新澤西州

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