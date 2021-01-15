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費城部分公校小學生 或2月返校

記者謝哲澍／綜合報導

費城學區總監希特(William R. Hite Jr.)14日表示，費城公校年齡最小學生或將在2月重回校園。從學前班(Pre-K)至2年級的學生家長將可每周有兩天將孩子送回學校，目前已有約1萬名學生註冊，不願返校的學生依然可上網課。

按照計畫，這些年級的授課教師必須提早10天返回校園，屆時很可能還未普及疫苗。希特表示，返校計畫並不取決於疫苗，目前具體日期尚無定論，將按照公共衛生建議。

賓州衛生廳與教育廳此前聲明稱，將從1月25日起修訂對學校的指導意見，建議即使在病毒傳播水準很高的情況下，學校也應考慮讓小學生返校，「最近的研究表明，當採取社會隔離等措施時，對於年幼的孩子，特別是小學一年級的學生，返回校園可能更安全。」

在年齡較小的學生返校後，費城學區計畫將重點放在其他高需求學生群體，包括英語程度有限的學生、3-12年級的特殊教育學生，以及需要動手操作的職業和技術教育學生。

自去年3月疫情爆發以來，費城學生尚未踏入過教室。希特原本制定去年11月返校，但該計畫因疫情回溫以及師生、家長激烈反對而取消。

有消息稱，一些學生可能會在2月開始返回學校大樓，而與此同時，官員們還宣布，他們將把一些最脆弱的學生帶回本月稍晚將進行評估的學校。

為了幫助特殊教育學生，費城將於1月25日開放六個區域中心(regional centers)，根據聯邦特殊教育法的要求為學生提供評估。大約600名無法進行有效虛擬評估的學生，將在中心接受是否具有特殊教育資格的評估。

中心將包括West Philadelphia High、Arts Academy at Benjamin Rush、Martin Luther King High School、Edison High School、Strawberry Mansion High School，以及High School for Creative and Performing Arts。

中心工作人員將每周定期接受新冠檢測，家長和孩子在接受評估前也將接受現場快速檢測。

教育 費城 檢測

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