費城部分公校小學生 或2月返校

費城 學區總監希特(William R. Hite Jr.)14日表示,費城公校年齡最小學生或將在2月重回校園。從學前班(Pre-K)至2年級的學生家長將可每周有兩天將孩子送回學校,目前已有約1萬名學生註冊,不願返校的學生依然可上網課。

按照計畫,這些年級的授課教師必須提早10天返回校園,屆時很可能還未普及疫苗。希特表示,返校計畫並不取決於疫苗,目前具體日期尚無定論,將按照公共衛生建議。

賓州衛生廳與教育 廳此前聲明稱,將從1月25日起修訂對學校的指導意見,建議即使在病毒傳播水準很高的情況下,學校也應考慮讓小學生返校,「最近的研究表明,當採取社會隔離等措施時,對於年幼的孩子,特別是小學一年級的學生,返回校園可能更安全。」

在年齡較小的學生返校後,費城學區計畫將重點放在其他高需求學生群體,包括英語程度有限的學生、3-12年級的特殊教育學生,以及需要動手操作的職業和技術教育學生。

自去年3月疫情爆發以來,費城學生尚未踏入過教室。希特原本制定去年11月返校,但該計畫因疫情回溫以及師生、家長激烈反對而取消。

有消息稱,一些學生可能會在2月開始返回學校大樓,而與此同時,官員們還宣布,他們將把一些最脆弱的學生帶回本月稍晚將進行評估的學校。

為了幫助特殊教育學生,費城將於1月25日開放六個區域中心(regional centers),根據聯邦特殊教育法的要求為學生提供評估。大約600名無法進行有效虛擬評估的學生,將在中心接受是否具有特殊教育資格的評估。

中心將包括West Philadelphia High、Arts Academy at Benjamin Rush、Martin Luther King High School、Edison High School、Strawberry Mansion High School,以及High School for Creative and Performing Arts。

中心工作人員將每周定期接受新冠檢測 ,家長和孩子在接受評估前也將接受現場快速檢測。