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疫苗接種站註冊爆滿 菸民提前打 新州民眾憤怒

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州接種疫苗要排長隊，至於要等多久，州長也無法給出準確的日期。(美聯社)
新州接種疫苗要排長隊，至於要等多久，州長也無法給出準確的日期。(美聯社)

新州14日報告5967例新增新冠病毒感染確診病例，單日94人染疫死亡。衛生廳開始大規模疫苗接種，一些接種站在開放註冊數小時內就宣布爆滿，大批民眾仍在苦苦等待，並對州政府讓菸民提前接種疫苗感到不解。

州長墨菲宣布65歲以上居民，以及16歲以上高風險疾病患者，即日起可接種疫苗，其中包含約200萬名菸民，且無需出示任何證據來證實其吸菸史。許多民眾對此憤怒不解，「認真的嗎？為何菸民接種排在教師前面？」

居民Carol Teitelbaum Croll留言稱，目前許多醫護工作者仍在等待疫苗，難以相信州政府放開給菸民先接種。也有民眾對於該群體分類感到啼笑皆非，「抽多久菸算菸民？我在註冊前抽一支算嗎？」

部分衛生專家認為州政府做了明智決定。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera說，她能夠理解人們的不滿和困惑，但疫苗接種的首要任務是減少染疫住院人數，「從這個角度來講，菸民染疫的確更容易重症住院。」

羅文大學(Rowan University)傳染病主管Judith Lightfoot則保留意見，她同意菸民染疫存在高風險，但認為這樣分類很奇怪：「我也可以通過類似分類來論證其他群體染疫存在高風險，比如低收入者，無論年齡和病例。」

許多預約成功的居民也並不高興。77歲的Robert Sullivan預約到了3月22日，「這是我找到最早的日期了，所有ShopRites注射站都爆滿了。」

新州目前總共獲得65萬4900劑疫苗，已為28萬7840人次接種。州長墨菲承認居民目前要排長隊，「我無法給出準確的日期，但相信目前階段符合條件的居民能夠在未來6至8周接種。」

Silvera建議居民放下爭執，因為當務之急是提高疫苗普及率，「簡單來說越多人接種越好，這必須靠社區共同努力。」

新州一些疫苗接種站在開放註冊數小時內就宣布爆滿，一般民眾苦苦等待，菸民卻可提前接...
新州一些疫苗接種站在開放註冊數小時內就宣布爆滿，一般民眾苦苦等待，菸民卻可提前接種，引發民怨。(美聯社)

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