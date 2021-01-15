恐慌蔓延 新賓去年買槍自衛寫新高

新賓兩州去年槍枝銷售都創紀錄。(美聯社)

2020年的暴亂示威、政治動盪，以及新冠疫情給了很多人買槍自衛的理由。新賓兩州最新統計數據顯示，兩個州的槍枝銷量均創下歷史新高，新州 警方去年收到44萬2214手槍許可證申請，增長達332%。

根據統計，去年5月的佛洛依德事件以及隨之而來的抗議警察 暴行抗議，是居民購槍的重要導火線之一，6月的手槍申請量達到10萬9709份，比以往任何一個月都要多。

新州7月申請減少至4萬2694份，隨後每月徘徊在4萬份左右，直到12月降至3萬2841份；臨近的賓州同樣是第三季度申請人數最多。

但是沒有跡象顯示人們對槍枝擁有的興趣正在減弱。新州警方表示，僅1月1日至12日他們就收到了9344份申請。

新澤西憲法第二修正案協會(New Jersey Second Amendment Society)主席盧比安(Alexander Roubian)說，這表明人們希望保護自己、家人和財產，「人們摒棄了槍枝有危害的觀念，他們有擁槍自衛的權利。」

布里克(Brick)居民桑多(John Sandor)以前從未碰過槍，也對買槍毫無興趣，然而擔心動盪的全國性事件、可能出台更嚴格的槍枝法律，他第一次前往槍店瞭解詳情，「我覺得是時候該買些東西來保護我的家人了。」

新州華人社區去年的購槍者也顯著增加，各大微信群內不斷有諮詢如何買槍的求助，以及是否需要買槍保衛家園的討論。

新澤西漁獵戶外運動協會會長、全國槍枝協會（NRA）資深認證教官侯曉峰表示，合法擁有武器是對犯罪分子最大的威懾，「沒有人希望用到槍，但每個家庭都應該有。」

臨近的湯姆斯河(Toms River)，槍店Guns＆Roses店主霍克(Joe Hawk)在看到銷售量時不得不揉揉眼睛，這家店自去年3月來業務增長了1000%，不到九個月就售出了5000多把槍，「我看得見，但很難相信這些數字。」

進入新年，國會大廈騷亂事件後，霍克的小店非常擁擠，他不得不讓顧客在外面等待，「直到淩晨3點我和店員才能夠離開商店，我從沒想過會這麼忙。」

首次購槍者顯著增加。霍克說很多顧客在購槍時坦言自己是反槍枝者，「但他們很害怕，對全美政治前途不確定，認為槍枝是最後的手段。」

Rocco LaRocca在門羅(Monroe)的一家私人槍枝俱樂部授課，課程從如何執行自衛策略到如何正確清潔和存放槍枝，「我進入這行已有15年，2013年自己開始營業。我會告訴你，這個行業沒有發生過類似狀況，尤其是在新澤西州 ，客戶湧入的數量前所未見。」

新州擁有全美最嚴格的槍枝管控法律，申請人必須首先獲得槍枝許可證(FID)，每次購買手槍都要單獨申請許可證；需填寫申請表，發送給當地警局和州警察局，從地方到州政府都有多層驗證，包括背景檢查、參考資料、指紋以及心理健康檢查。

但槍枝管制人士說，當家中有槍枝時，槍更有可能用於家庭暴力或幫助自殺；倡議組織Coalition for Peace Action主任Robert Moore說，統計顯示，比起射擊入侵者的概率，居民家中的槍枝更可能被用於攻擊家庭成員。