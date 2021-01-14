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新州青少年繪畫大賽報名 主題「戰勝疫情」

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西州福利廳(New Jersey Department of Human Services)日前宣布第26屆青少年媒體大賽(Teen Media Contest)從即日起至3月31日接受報名。州政府家庭發展局(Division of Family Development)呼籲新州適齡青少年報名參加。

此次大賽主題與疫情密切相關，鼓勵所有初高中學生使用手繪、寫文章、寫詩歌等方式參賽，講述在疫情期間如何與家人、朋友一同用愛互相扶持共度難關，包括遠程上課，如何在疫情期間與隔離的家人、朋友保持聯絡等。

福利廳副廳長Elisa Neira表示，重點是家庭、父母和親人的重要性，以及他們對孩子生活的深入參與，「圍繞敘事的主題很多，可以使人們反思這充滿挑戰的一年，並把它寫成文字、素描或圖畫。」

評判標準將基於主題(Theme Depiction)、總體外觀(Overall Appearance)、創意(Originality)和設計與執行(Design & Execution)。獲勝者作品將在新州議會大廈展示，並將入選2022年度兒童福利月曆。通常優勝學生會在5月的頒獎典禮上獲得表彰，但今年將視疫情對頒獎典禮做出最終決定。

報名及更多資訊可上網：www.njteenmedia.org。有關新州兒童撫養幫助的更多資訊，可上網：www.njchildsupport.org或致電：1-877-NJKIDS1。

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