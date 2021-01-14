新州單日確診創新高 65歲以上即起可接種疫苗

新州吸菸者也被列入本階段可接種疫苗的範圍。(美聯社)

新州 13日報告6922例新增新冠病毒感染確診病例，創下疫情爆發以來新高，單日95人染疫死亡。州長墨菲宣布65歲以上居民，以及16歲以上高風險疾病患者，即日起可接種疫苗 ，需在網站上進行註冊：https://covidvaccine.nj.gov/。

新州過去7日平均單日新增5679，比前一周增長22%，檢測確診率高達13.53%。衛生廳預測新州疫情本月底恐有新一波高峰，數據模型預測屆時將有4500人染疫住院，最壞情況可能超過6000人；好消息是醫院和政府皆已嚴陣以待。

新開放的疫苗接種人群，包括一系列高風險疾病，涵蓋癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、唐氏綜合症、心臟病包括心力衰竭、冠狀動脈疾病和心肌炎、肥胖、嚴重肥胖、鐮狀細胞性貧血症、乙型糖尿病。

值得一提的是，吸菸者也屬於可接種疫苗的高風險人群。新州衛生廳長Judith Persichilli說，新州有將近200萬菸民，而吸菸的習慣將會顯著增加感染新冠病毒的風險。算上菸民、疾病患者和65歲以上者，新州總共將有447萬人可開始接種疫苗。

截止周三，新州總共獲得65萬4900劑疫苗，為26萬4681人次完成接種。普通民眾預計可在4、5月開始接種疫苗，目標是在5月底前完成70%居民的接種，即470萬人左右；目前疫苗系統已有120萬人註冊。

賓州 政府宣布除費城外，其餘地區也即將為65歲以上者接種疫苗。賓州鄉村中心(Center for Rural Pennsylvania)當日開展聽證會指出，推廣和強調疫苗的安全性，與疫苗分配和運輸工作同等重要。

賓州13日報告7960例新增新冠病毒感染確診病例，單日349人染疫死亡，過去8日內有6天死亡人數多於200。費城當日報告590例新增，單日24死亡。