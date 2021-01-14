我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

新州單日確診創新高 65歲以上即起可接種疫苗

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州吸菸者也被列入本階段可接種疫苗的範圍。(美聯社)
新州吸菸者也被列入本階段可接種疫苗的範圍。(美聯社)

新州13日報告6922例新增新冠病毒感染確診病例，創下疫情爆發以來新高，單日95人染疫死亡。州長墨菲宣布65歲以上居民，以及16歲以上高風險疾病患者，即日起可接種疫苗，需在網站上進行註冊：https://covidvaccine.nj.gov/。

新州過去7日平均單日新增5679，比前一周增長22%，檢測確診率高達13.53%。衛生廳預測新州疫情本月底恐有新一波高峰，數據模型預測屆時將有4500人染疫住院，最壞情況可能超過6000人；好消息是醫院和政府皆已嚴陣以待。

新開放的疫苗接種人群，包括一系列高風險疾病，涵蓋癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、唐氏綜合症、心臟病包括心力衰竭、冠狀動脈疾病和心肌炎、肥胖、嚴重肥胖、鐮狀細胞性貧血症、乙型糖尿病。

值得一提的是，吸菸者也屬於可接種疫苗的高風險人群。新州衛生廳長Judith Persichilli說，新州有將近200萬菸民，而吸菸的習慣將會顯著增加感染新冠病毒的風險。算上菸民、疾病患者和65歲以上者，新州總共將有447萬人可開始接種疫苗。

截止周三，新州總共獲得65萬4900劑疫苗，為26萬4681人次完成接種。普通民眾預計可在4、5月開始接種疫苗，目標是在5月底前完成70%居民的接種，即470萬人左右；目前疫苗系統已有120萬人註冊。

賓州政府宣布除費城外，其餘地區也即將為65歲以上者接種疫苗。賓州鄉村中心(Center for Rural Pennsylvania)當日開展聽證會指出，推廣和強調疫苗的安全性，與疫苗分配和運輸工作同等重要。

賓州13日報告7960例新增新冠病毒感染確診病例，單日349人染疫死亡，過去8日內有6天死亡人數多於200。費城當日報告590例新增，單日24死亡。

疫苗 新州 賓州

上一則

華埠30年前血案1嫌逍遙法外 FBI懸賞3萬緝兇

延伸閱讀

只打1劑 嬌生疫苗試驗：接種第57天所有人皆有抗體

只打1劑 嬌生疫苗試驗：接種第57天所有人皆有抗體
紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」

紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」
新冠疫苗Q&A／影響檢測結果？新冠痊癒還用打嗎？

新冠疫苗Q&A／影響檢測結果？新冠痊癒還用打嗎？
新冠疫苗注射前六個必知

新冠疫苗注射前六個必知
嬌生即將公布疫苗研發結果 但生產略有拖延

嬌生即將公布疫苗研發結果 但生產略有拖延
俄羅斯18日擴大疫苗接種規模　普亭：俄製疫苗全球最好

俄羅斯18日擴大疫苗接種規模　普亭：俄製疫苗全球最好

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休