台贈口罩助防疫 桃園、紐瓦克市長視訊談合作

李光章(左二)代表台灣及桃園市政府捐贈口罩，左一為桃園市長鄭文燦。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處12日安排桃園市長鄭文燦與新澤西州紐瓦克(Newar)市長巴拉卡(Ras Baraka)視訊對話，雙方就抗疫經驗、紓困振興及未來合作交流等議題廣泛交換意見。

經文處處長李光章代表台灣 政府及桃園市政府，分別向紐瓦克市捐贈1萬片醫療用口罩及2000片N95口罩，以行動表達台灣樂願與紐瓦克攜手共同對抗疫情 ；鄭文燦等透過視訊見證此一儀式。

巴拉卡感謝台灣政府捐贈口罩，表示紐瓦克現正面臨嚴峻疫情，該市政府為防止疫情再擴散，持續要求民眾配戴口罩、保持社交距離。鄭文燦則強調，桃園為台灣門戶，位處台灣面對國際疫情的第一線，必須迅速應變、落實疫情監測與邊境管制措施。

有關未來兩市合作交流，鄭文燦表示桃園與紐瓦克皆為國際交通與貨運的樞紐，未來可以就航空城規畫、智慧倉儲物流系統等機場 經濟學，以及交通發展等議題上相互學習。兩市工業發展相當成熟，在持續推動經濟強化基礎建設時，皆強調環境永續發展。桃園在環保永續環境施政表現亮眼；紐瓦克透過策略擬定，重建恢復港口工業區開發計畫；未來雙方可就環保措施、再生能源方面進行合作。

巴拉卡指出，紐瓦克一直走在發展智慧城市的最前端，街道上設有「LinkNWK」自動服務機，免費提供民眾Wi-Fi及充電設施，亦可查詢地圖與即時城市資訊；預計在今年春季啟動「NewarkGo」電動自行車及電動滑板車共享試點計劃，創建充滿活力、適合行人通行的社區，使市民可在不依賴汽車的情況下生活、購物、工作和娛樂。

李光章指出，兩市有許多共同之處，雙方都是國際機場樞紐，擁有完善之物流及倉儲設施，兩位市長也都積極發展知識經濟及科技創新，經文處未來樂願居間協助促成兩市進行交流。紐澤西台灣商會第一副會長鄭吉成則表示，盼以民間力量促進兩城市間的投資及互動。