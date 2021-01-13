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費城周六餐廳堂食解禁 月底疫苗有望擴大施打

記者呂賢修／綜合報導
費城周六餐廳堂食有條件解禁。(美聯社)
費城周六餐廳堂食有條件解禁。(美聯社)

費城市府周二宣布餐廳堂食將於16日(周六)有條件解禁，室內容客量上限25％，每桌限四人，且須同家庭。戲院同步開放，上限10％，禁止飲食。大學生可重返課堂，但仍禁止派對聚會。

市衛生局長Thomas Farley表示，預估疫情將會好轉，因此適度開放更多商業行為，同時保護居民。官員也要求餐廳業者持續改善店內通風，減低風險。

Farley指，下階段1B施打疫苗有望本月底上路，將包括75歲以上居民、老師、一線應急警消人員、零售店員工，公共運輸駕駛。

此外，市府優先對象與聯邦、州稍有不同，74歲以下有高危病史者，因常是低收入者、少數族裔，占費城居民比率相當高，因此也將列為1B，而非1C，以防止族裔不公現象，並減低染疫死亡數。

官員指，屆時疫苗將在藥房及許多站點供應。費城市府為居民提供疫苗登記網站(Pre-Committing)，網址：phillyfightingcovid.com/vaccine。居民只需登錄網站，填寫姓名、住址並使用電郵創立帳戶，即可前往COVIDReadi鏈接完成註冊，需要提供個人資訊和簽名。賓州徹斯特郡、德拉瓦郡也推出類似功能登記系統：https://bit.ly/35uQHRt。

費城 疫苗 低收入

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