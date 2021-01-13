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新州共和黨主席棄選州長 墨菲連任之路消除勁敵

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西州共和黨主席Doug Steinhardt突然宣布放棄競選州長，使現任州長墨菲的連任之路消除了一大勁敵。鑒於眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)此前已宣布放棄，墨菲連任恐一馬平川，有政治媒體稱他成為「全美最有權力的州長」。

巴姆尼克在聲明中稱，在上月宣布參選州長後收到許多正面回饋和捐款，但「不可預見的障礙」(unforeseen professional obligations)使其無法繼續參選州長。外界猜測巴姆尼克的退選與國會騷亂有關，他此前是川普的堅定支持者。

巴姆尼克退出後，新州共和黨州長參選人只剩下前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，以及兩名多次陪跑、很少受到關注的參選人Hirsh Singh、Joseph Rullo。

西塔瑞利曾在2017年的州長初選中敗給前副州長顧丹諾(Kim Guadagno)，他可能是唯一有機會給墨菲帶來挑戰的對手。墨菲團隊最新聲明，正在試圖將西塔瑞利和人氣低迷的總統川普捆綁，「西塔瑞利仍支持川普，並以其危險的政策來威脅新州」。

墨菲的連任進程看似一帆風順，他也被政治媒體Politico稱為「全美最有權力的州長」。政治專欄「THE FIFTY」文章稱，新州緊急狀態賦予州長極大的行政權力，而疫情爆發後墨菲支持率暴漲，創下歷史新高。

專欄指出，墨菲在疫情之前的政治資本並不雄厚，儘管民主黨執掌參眾兩會，但他的預算案多次遭到駁回，還一度與議會交惡。

但新冠疫情的爆發改變了一切。墨菲因抗疫努力迅速獲得了新州居民的支持，獲得高達77%的支持率，打破新州州長支持率的歷史紀錄。

墨菲在去年3月宣布全州進入緊急狀態以及公衛緊急狀態，賦予他本人相當於戰時的行政權力：他一度下令居家避疫，關閉所有非必要商業；在沒有公投的情況下發行43億元債券，幫助州政府平衡預算；通過一系列漲稅計畫，包括飽受爭議的富人稅。這些舉動在平日幾無可能實現。

Carl Golden曾擔任前州長Tom Kean和Christie Whitman的發言人，他指出墨菲現在擁有的行政權力之大前所未見，「有生之年我們在美國從未見過這種情況。」

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