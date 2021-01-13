我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新州程式出問題 每周300元失業金延遲發放

記者謝哲澍／綜合報導
新州原本訂於本周開始發放聯邦失業金，但因電腦程式出問題，影響發放進度。(Getty Images)
新州原本訂於本周開始發放聯邦失業金，但因電腦程式出問題，影響發放進度。(Getty Images)

勞工廳原本計畫本周發放每周300元聯邦額外失業金，但由於一些技術原因(challenges in processing)，發放進度將延遲。

勞工廳強調，每周300元的失業金不會因此減少或變化，電腦技術人員正在加緊修復發放程式，預計最早本周末前會開始發放，且不會影響到正常的州失業金發放。這筆失業金也是國會此前通過的9000億紓困案中的一部分。

新州12日報告4156例新增新冠病毒感染確診病例，單日107人染疫死亡。

新州疫苗接種進度落後於鄰州，截止周二總共獲得65萬1000劑疫苗，已完成23萬3555人次接種。州政府辯稱疫苗接種統計存在延誤，並指全州疫苗接種系統正在不斷擴大，將很快能夠擴大至更多家庭和居民。

賓州12日報告7275例新增新冠病毒感染確診病例，單日227人染疫死亡，該州已為至少31萬1477人次完成疫苗接種。 衛生廳長Rachel Levine表示，鑒於聯邦政府此前調整疫苗接種方針，賓州從下周起將開始為65歲以上老人接種，而非此前既定的75歲以上。

費城當日也發布下一階段疫苗分發計畫，將為從教師到老年人、超市工作人員等數十萬居民提供接種指導。根據方案，費城約40萬人將成為下一階段疫苗接種人群，預計將從本月底開始。

費城的方案仍規定75歲以上者和有高風險醫療狀況者，以及生活在高密度同居環境者將符合1b階段的條件，包括在監獄、毒品和酒精複健中心、無家可歸者和精神病院工作和生活者。

其他符合疫苗接種條件者包括警員和消防員、餐廳工作人員、兒童保育員、超市和加油站員工以及公共交通運營者等人員，但並不包括州政府優先的神職以及郵政人員。費城疫苗接種註冊網站：https://www.phillyfightingcovid.com/vaccine

疫苗 費城 失業金

上一則

數千律師、法學院學生促取消克魯茲律師、議員資格

下一則

夏樂市中文學校結 線上發表成果

延伸閱讀

新澤西州眾議會通過友台決議 支持台美洽簽BTA

新澤西州眾議會通過友台決議 支持台美洽簽BTA
疫情「特赦」 新州高中生免畢業考

疫情「特赦」 新州高中生免畢業考
新州醫護願意接種率 高於預期

新州醫護願意接種率 高於預期
節日後遺症 新州新確診數上升 希望寄託在疫苗

節日後遺症 新州新確診數上升 希望寄託在疫苗
聖他克拉拉縣議會 促疫苗接種程序更透明

聖他克拉拉縣議會 促疫苗接種程序更透明
新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種率 超預期

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世