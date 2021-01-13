新州程式出問題 每周300元失業金延遲發放

新州原本訂於本周開始發放聯邦失業金，但因電腦程式出問題，影響發放進度。(Getty Images)

勞工廳原本計畫本周發放每周300元聯邦額外失業金 ，但由於一些技術原因(challenges in processing)，發放進度將延遲。

勞工廳強調，每周300元的失業金不會因此減少或變化，電腦技術人員正在加緊修復發放程式，預計最早本周末前會開始發放，且不會影響到正常的州失業金發放。這筆失業金也是國會此前通過的9000億紓困案中的一部分。

新州12日報告4156例新增新冠病毒感染確診病例，單日107人染疫死亡。

新州疫苗 接種進度落後於鄰州，截止周二總共獲得65萬1000劑疫苗，已完成23萬3555人次接種。州政府辯稱疫苗接種統計存在延誤，並指全州疫苗接種系統正在不斷擴大，將很快能夠擴大至更多家庭和居民。

賓州12日報告7275例新增新冠病毒感染確診病例，單日227人染疫死亡，該州已為至少31萬1477人次完成疫苗接種。 衛生廳長Rachel Levine表示，鑒於聯邦政府此前調整疫苗接種方針，賓州從下周起將開始為65歲以上老人接種，而非此前既定的75歲以上。

費城 當日也發布下一階段疫苗分發計畫，將為從教師到老年人、超市工作人員等數十萬居民提供接種指導。根據方案，費城約40萬人將成為下一階段疫苗接種人群，預計將從本月底開始。

費城的方案仍規定75歲以上者和有高風險醫療狀況者，以及生活在高密度同居環境者將符合1b階段的條件，包括在監獄、毒品和酒精複健中心、無家可歸者和精神病院工作和生活者。

其他符合疫苗接種條件者包括警員和消防員、餐廳工作人員、兒童保育員、超市和加油站員工以及公共交通運營者等人員，但並不包括州政府優先的神職以及郵政人員。費城疫苗接種註冊網站：https://www.phillyfightingcovid.com/vaccine。