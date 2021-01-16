龍蝦3 ~ 您的第二個廚房 試營業期間“送送送” ！

掃碼送小籠

新州 中部龍蝦3(九寨溝原址)，全新翻修，悄悄走進您的生活！ 即日起至3月31日2021推出試營業活動，驚喜不斷！ 活動一:首3單由www.lobster3.com官網下單可獲得免費特色小籠包；活動二: 養生紅棗燉雞湯買一送一；活動三:充值會員卡買$100，送$20，實可獲得$120元的價值，每人上限$500元。親愛的客戶可任選一種活動來感受龍蝦3的大眾化美食！

疫情 當下，每日三餐吃什麼困擾著不少的家庭。從選購食材、價格上漲、烹飪耗時且單一等等都給每家的掌杓人帶來了一定的考驗。此時，且讓龍蝦3來助您一臂之力，物美價廉又實惠的新鮮家常菜應有盡有，從頭檯至各類炒菜，再到精美手工麵點任君選擇！立志成為您的第二個廚房，一日三餐的“管家”，吃得安心、舒心、又經濟！

好吃秘訣之一秘制小籠包《出色表餡》！主要突出的是皮薄不易破，肉餡選擇黃金比例香而不膩，純當日手工製作，再加上特有的4+1食用法則“輕提、慢移、開口、吸湯、再一口下肚”，包您吃得滿口留香，怎麼也忘不了！

好吃秘訣之二當季螃蟹《“蟹”後萬家》！美味源自自然，龍蝦3採用當季路易士安納藍蟹，讓我們身居新州熱愛海鮮的蟹粉們在這冰寒地凍的時節也可以品嘗到甜香肥美的天然藍蟹。網路4.5星得到一致好評的鹹蛋黃藍蟹炒年糕，黃肥肉嫩，配上軟硬適中的年糕和鹹蛋黃，人間美味由此誕生，絕不可錯過！

目前龍蝦3已與各大中外送餐平臺建立合作。此外，老鐵們也可以直接向店內點購，20元起可滿足送餐服務，3英里以內滿$40元可免費送餐；不滿$40元的訂單，只需支付$4.99的送餐費用即可！（小費客人隨意）農曆新年來臨之際，龍蝦3期待為您的家人制訂一套幸福美味的節日套餐，歡迎預約品嘗：732-865-9889，地址：1167 Raritan Avenue, Highland Park, NJ 08904，營業時間：週一至周日11：:30am-9:30pm（五月一日前週二休息）。