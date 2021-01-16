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Y2 暑期SAT班 進入名校的基石1/22前註冊減400元 ， 2/19前減$300

費城訊

  以輔導高中生SAT考試聞名，在賓州、新澤西州、德拉瓦州等地設有分校的Y2 Academy，2021年1月22日前註冊夏季衝刺班，可享$400 OFF、2月19日前可享$300 OFF優惠。

  Y2 在線上課啟動，與 Y2 在線學習系統完全整合，學生可以在家進行全部考試及遠端在線上課。缺席的學生，可以不同的時段完全通過在線考試和錄製的課堂視頻，來補充完成學程。學生有不懂的課程，可以重複播放課堂視頻多次，直到全部理解。即使政府封鎖取消，Y2在線學習仍會做為課堂上課的補充教材，這是拿到高分數和達到目標分數的最佳選擇。

  創辦人韓裔梁泰權（Terry Yang）和夫人Catherine Yang表示，大學理事會 SAT / ACT 官方在線考試，已從2020年9月開始，Y2針對New SAT教材準備和首創的online學習系統,是學生獲得高分的保證。

  梁泰權表示，SAT每隔10年就更換出題方式，New SAT滿分為1600分；Y2 Academy針對此從學生報名後的分班測驗，依程度分成五至七個班，再訂下P級1600分、Q級1500分、R級1400分、S級1300分、T級1200分的目標，隨時視學生的進步情況調升班級，鼓勵同學奮發向上。

  Y2 Academy創辦於1995年，25年來由於師資優良、教學認真，獲得學生和家長們一致的肯定。2005年首創online學習系統，包括作業檢查、測驗結果分析，讓每位同學瞭解自己較弱的部份，讓加強有了正確方向；這就是Y2每年有200名學生獲得滿分佳績的主因，也證明該系統的絕佳成效。

  梁泰權表示，註冊進入Y2，成功率保證超過95%，未達標者下學期免費學習，直到達標。他指出，該校特別注重論文寫作，讓許多學生進入大學後都受用。

  Y2 Academy南新州校本部：300 Marlton Pike West, Cherry Hill, NJ 08002，電話:856-888-2123，各地分校查詢可上網www.y2academy.com

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