賓州加速施打疫苗：聯邦期待不切實際

賓州仍在討論何時開放下一波優先疫苗施打。(美聯社)

費城 衛生局長Thomas Farley上周悲觀表示，全市160萬市民完成新冠疫苗 接種可能需12個月。費城詢問報近日則報導，若依目前施打速度，不包含費城，賓州 居民達到群體免疫所需的足夠接種量恐需兩年半。賓州衛生廳長Rachel Levine周一指，聯邦對地方政府施打速度的要求不切實際，但承諾將加速執行，也將公布數位地圖，讓非醫院員工的醫療人員知道到何處接種。

州府指，不包含有單獨供應計畫的費城，本周預計再收到13萬8000劑疫苗。目前已收到82萬7300劑疫苗，施打約28萬5600劑，持續加快中，由於回報延遲，實際接種人數應更高。第一波優先仍是前線醫護人員，占已施打首劑整體24萬3000人，第二劑也有2萬2000人完成，長照中心員工、住戶則約4萬8000人已施打，州府也正討論何時執行下一波優先群體，包含75歲以上老人，及前線民生必須工作者。Levine強調，若施打人員發現已預約的優先對象不願接種，避免疫苗開封後失效，應毫不猶豫給第二優先者，或眼前的任何人。

費城1月估計每周可收到2萬劑疫苗，以人口計算，並不低於其他城市，只是反映全美疫苗量的現況。疫苗依然有限，官員提醒社會大眾保持耐心，全面施打恐仍須等待數月。