疫情「特赦」 新州高中生免畢業考

新州疫期再次取消畢業考試。(美聯社)

新州 目前大部分學區仍使用網課，州長墨菲11日宣布受疫情 影響，新州今年將取消取消學生畢業考試要求，並暫停使用考試成績來評估教師表現。這也是新州既去年後，第二次做出類似決定。

墨菲還簽署了一項行政命令，允許在獲得教學證書過程的代課教師，或獲得所授課領域以外認證的教師，能夠繼續授課。

去年3月疫情爆發以來，許多新州學生還從未踏入過教室，而且些最大的學區繼續推遲重新開放的計畫。 新州教育 廳統計顯示，新年開始只有77個學區提供全面的實體課程。

學生在疫情期間的學習滑坡(learning loss)是目前全美教育者、立法者和家長擔憂的重點之一。在倉促轉為線上教學後，許多新州華裔家長都質疑該模式的效果，「每天就是領個作業，全部自學；老師就分享幾個鏈接，根本不知道孩子學了多少」。

為了瞭解這一情況，參議會教育委員會主席Teresa Ruiz此前引入提案，希望在開學階段進行摸底考試，但被擱置。由於疫情爆發，學生也未能參加去年的新澤西學校學習測驗(New Jersey Student Learning Assessments，此前為PARCC)。