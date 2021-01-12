我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

節日後遺症 新州新確診數上升 希望寄託在疫苗

記者謝哲澍／新澤西州報導
新賓州新增確診數上升，其餘數字穩定。(美聯社)
新賓州新增確診數上升，其餘數字穩定。(美聯社)

新州11日報告5042例新增新冠確診，單日51人染疫死亡，周六的單日新增達到創紀錄的6435。州長墨菲指節日聚會所導致的病毒傳播正浮出水面，但住院數字穩定。賓州因感染率、住院數均小幅下降，州府謹慎樂觀，表示仍待觀察。

新州最新檢測確診率達到11.32%，州政府將希望寄託在新冠疫苗上。截至周一，新州共獲得57萬2000劑疫苗，已為21萬4334人次接種。一些疫苗接種站也發生混亂，衛生廳長Judith Persichilli說，很多人正在「祈求疫苗」。

官員承認，由於目前疫苗登記系統採誠實申報職業方式，的確有插隊現象，但暫無大規模假冒詐騙。目前有民眾到施打站現場登記，但不屬於首波優先對象，若當天已開箱疫苗有剩餘，為避免浪費，會收到施打通知。

新州已有超過100萬人在疫苗接種網站上登記，州府宣布官網新增疫苗各郡分配施打追蹤功能，也會提醒下一波優先施打對象。目前優先者仍為醫護人員、長照中心住戶、警消。網址：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine

賓州過去七天平均新增8400多病例，比兩周前增長17％。周日、周一分別新增7506、5338例，七天平均確診率從15％降至14.4％，5201人住院，1062於加護病房。州衛生廳表示，新變種病毒目前僅確認一例，暫無社區感染證據。但上周五、周六單日確診均超萬人，高於12月的峰值，仍讓人擔心。費城周一報告上周五至周日累計新增1490例，周一644人在醫院就診，較上周略降。

費城市府為居民提供疫苗登記網站(Pre-Committing)，網址：phillyfightingcovid.com/vaccine。居民只需登錄網站，填寫姓名、住址並使用電郵創立帳戶，即可前往COVIDReadi鏈接完成註冊，需要提供個人資訊和簽名。賓州徹斯特郡、德拉瓦郡也推出類似功能登記系統：https://bit.ly/35uQHRt

疫苗 新州 賓州

上一則

新州醫護願意接種率 超預期

下一則

尚莫維爾市房屋基金會主席參加華府集會 推文惹議

延伸閱讀

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校
拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！
新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種率 超預期
紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑
紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29
達拉斯地區的一名婦女乘坐私人飛機「猛攻」國會。（取自Jenna Ryan推特）

國會抗議非全鄉民 女子乘私人飛機助陣

2021-01-08 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人