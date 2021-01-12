節日後遺症 新州新確診數上升 希望寄託在疫苗

新賓州新增確診數上升，其餘數字穩定。(美聯社)

新州 11日報告5042例新增新冠確診，單日51人染疫死亡，周六的單日新增達到創紀錄的6435。州長墨菲指節日聚會所導致的病毒傳播正浮出水面，但住院數字穩定。賓州 因感染率、住院數均小幅下降，州府謹慎樂觀，表示仍待觀察。

新州最新檢測確診率達到11.32%，州政府將希望寄託在新冠疫苗 上。截至周一，新州共獲得57萬2000劑疫苗，已為21萬4334人次接種。一些疫苗接種站也發生混亂，衛生廳長Judith Persichilli說，很多人正在「祈求疫苗」。

官員承認，由於目前疫苗登記系統採誠實申報職業方式，的確有插隊現象，但暫無大規模假冒詐騙。目前有民眾到施打站現場登記，但不屬於首波優先對象，若當天已開箱疫苗有剩餘，為避免浪費，會收到施打通知。

新州已有超過100萬人在疫苗接種網站上登記，州府宣布官網新增疫苗各郡分配施打追蹤功能，也會提醒下一波優先施打對象。目前優先者仍為醫護人員、長照中心住戶、警消。網址：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。

賓州過去七天平均新增8400多病例，比兩周前增長17％。周日、周一分別新增7506、5338例，七天平均確診率從15％降至14.4％，5201人住院，1062於加護病房。州衛生廳表示，新變種病毒目前僅確認一例，暫無社區感染證據。但上周五、周六單日確診均超萬人，高於12月的峰值，仍讓人擔心。費城周一報告上周五至周日累計新增1490例，周一644人在醫院就診，較上周略降。

費城市府為居民提供疫苗登記網站(Pre-Committing)，網址：phillyfightingcovid.com/vaccine。居民只需登錄網站，填寫姓名、住址並使用電郵創立帳戶，即可前往COVIDReadi鏈接完成註冊，需要提供個人資訊和簽名。賓州徹斯特郡、德拉瓦郡也推出類似功能登記系統：https://bit.ly/35uQHRt。