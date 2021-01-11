新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種比例超預期，圖為首位接種疫苗的紐瓦克大學醫院急症室護士Maritza Beniquez(右)與州長墨菲擊肘相慶。(州長辦公室)

新州 衛生廳11日宣布，全州已有超過100萬人在疫苗 接種網站上註冊。新州目前正在加緊給醫護人員接種疫苗，而數據顯示願意接種的醫護比例超過預期；截止週一，已有21萬4000人次接種疫苗。

在疫苗研發期間，新州醫護工作者對於疫苗的態度一度讓專家憂心。根據去年10月的調查，約三分之二的醫生願意接種，而護士則不到一半。紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)此前內部調查也顯示，只有50%的醫護工作者願意在第一時間接種疫苗。

然而在當紐瓦克大學醫院急症室護士Maritza Beniquez打下第一針後，最終該醫院接種的員工數量超過70%；其他醫院願意接種疫苗的員工數量也在不斷增加。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)旗下超過10家醫院正在進行疫苗接種，目前超過73%的員工已接種；羅伯特·伍德巴拿巴(RWJBarnabas Health)醫療系統也已有1萬6000人接種，另有3000人已預約。

新州聖名醫院(Holy Name Medical Center)、瑞吉屋市(Ridgewood)Valley Hospital、St. Joseph’s Health等醫院都報告了類似情況，並已為所有願意接種的員工接種了第一劑疫苗。

碧灣醫院(Bayshore Medical Center)的員工在接種後寫下感言，令許多人感動落淚：「我為我剛出生的孫女接種疫苗」；「我接種疫苗，是為了能再次擁抱我的父母」；「我已經失去了三名家庭成員，無法承受更多」。