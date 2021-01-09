新州有望4年內全換裝智能電表

新州將普及智能電表。(Atlantic City Electric)

新州 三大電力公司因每逢天災就大面積斷電飽受居民詬病。新澤西州 公共服務電力及瓦斯公司(PSE&G)計畫斥資7億元更新電表，並能夠因此為居民提供更高的搶修效率。法維翰諮詢公司 (Navigant Consulting)此前報告指出，更換智能電表是大勢所趨，可提高效率、準確率並降低人力成本。預計在2025年前，新州絕大部分居民將用上智能電表。

新澤西公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities，BPU)7日批准PSE&G的四年規畫，將為230萬用戶安裝新一代智能電表(smart meter)，可實施讀取用戶的用電資訊，並實現用戶和電力公司的雙向溝通。

根據計畫，PSE&G2021年完成30萬用戶的電表安裝，2023、24年分別完成90萬。公司表示智能電表啟用後有望終結紙質帳單 ，更重要的是由於電表能夠起到實施溝通作用，預計將提高停電後電力公司的搶修速度。

新州中部電力與照明公司(JCP&L)也計畫斥資4億1800萬元更新智能電表。該公司近十年在各項天災中頻繁斷電，一度面臨數十項來自客戶的指控。

此外，大西洋城電力(Atlantic City Electric)計畫投資2億2000萬元為56萬用戶更換電表；羅克蘭電力公司(Rockland Electric)則是新州第一家安裝智能電表的電力公司，2019年就為所有用戶更換了新電表。