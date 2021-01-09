國會暴亂 殉職警察為新州居民

因公殉職的國會警察斯科尼克。(美聯社)

國會大廈8日降半旗緬懷因公殉職的國會警察 斯科尼克(Brian Sicknick)，他具體受傷情況和死亡原因仍在調查。42歲的斯科尼克來自新澤西州，成長於南河市(South River)，消息傳出也讓當地社區震驚悲痛。

據報導，斯科尼克畢業於位於東布朗士維克的密郡技術高中(Middlesex County Technical Vocational High School)，隨後加入新州 空軍國民兵 (NJ Air National Guard)。

斯科尼克1999年被調至沙烏地阿拉伯參與南方守望行動 (Operation Southern Watch)，九一一事件後調往吉爾吉斯，2003年退役，2008年加入國會警察。

新州州長墨菲稱，斯科尼克用生命保衛了國家和民主。新州國民兵發言人Barbara Brown也聲明稱，斯科尼克保護社區、州和國家的努力永遠不會被忘記。

斯科尼克的兄弟Ken Sicknick則表示，不希望斯科尼克的死成為政治話題，「斯科尼克是一名英雄，這是我們希望人們記住的。」

國會警方指，斯科尼克在6日的暴亂中「與抗議者發生肢體衝突」並受傷，當晚回辦公室後昏迷，送醫不治，7日晚9時30分死亡，因公殉職。