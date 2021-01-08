費城餐廳堂食有望16日解禁

費城餐廳堂食有望於16日解禁。(美聯社)

賓州 8日報告1萬178例新增新冠確診，單日215人染疫死亡。衛生廳長Rachel Levine表示，單日新增病例竄升很可能是節日聚集的結果，她同時公布該州最新的疫苗 接種計畫。

費城當日新增629例，23人死亡。市長肯尼(Jim Kenney)表示，如果未來單日病例沒有大幅增加，該市將於1月16日恢復堂食。目前市政府還未公布餐廳恢復堂食後的防疫規定，預計將比禁堂食之前更為嚴格。

賓州接種計畫與新州 基本一致，在醫護和安養院疫苗接種完畢後，75歲以上老人以及一線工作者將成為下一批優先者。目前賓州政府還未設立註冊網站，州長沃爾夫(Tom Wolf)表示政府正在與各大藥房合作，讓居民瞭解他們何時可進行註冊。

衛生廳長Rachel Levine指出，截止周五全州已有超過23萬5000醫護接種疫苗。州政府新疫苗計畫，將接種人群分為1A、1B、1C和2：具體內容可上網：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Vaccine.aspx

新州8日報告5791例新增新冠確診病例，單日112人染疫死亡。截止周五早，新州總共獲得57萬2250劑疫苗，並完成15萬5458人次接種。新州目前的疫苗接種進度仍落後於鄰州。