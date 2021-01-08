我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推特帳號 遭永久停用 「可能進一步煽動暴力」

不留第二劑！ 拜登新策略 將釋出所有疫苗

費城餐廳堂食有望16日解禁

記者謝哲澍／綜合報導
費城餐廳堂食有望於16日解禁。(美聯社)
費城餐廳堂食有望於16日解禁。(美聯社)

賓州8日報告1萬178例新增新冠確診，單日215人染疫死亡。衛生廳長Rachel Levine表示，單日新增病例竄升很可能是節日聚集的結果，她同時公布該州最新的疫苗接種計畫。

費城當日新增629例，23人死亡。市長肯尼(Jim Kenney)表示，如果未來單日病例沒有大幅增加，該市將於1月16日恢復堂食。目前市政府還未公布餐廳恢復堂食後的防疫規定，預計將比禁堂食之前更為嚴格。

賓州接種計畫與新州基本一致，在醫護和安養院疫苗接種完畢後，75歲以上老人以及一線工作者將成為下一批優先者。目前賓州政府還未設立註冊網站，州長沃爾夫(Tom Wolf)表示政府正在與各大藥房合作，讓居民瞭解他們何時可進行註冊。

衛生廳長Rachel Levine指出，截止周五全州已有超過23萬5000醫護接種疫苗。州政府新疫苗計畫，將接種人群分為1A、1B、1C和2：具體內容可上網：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Vaccine.aspx

新州8日報告5791例新增新冠確診病例，單日112人染疫死亡。截止周五早，新州總共獲得57萬2250劑疫苗，並完成15萬5458人次接種。新州目前的疫苗接種進度仍落後於鄰州。

疫苗 新州 賓州

上一則

國會暴亂 華府公校官員籲機會教育與討論

延伸閱讀

因公殉職國會警察為新州居民

因公殉職國會警察為新州居民

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗
新州日增逾6000確診創新高 將加快疫苗接種

新州日增逾6000確診創新高 將加快疫苗接種
日增病例近峰值 賓州教師抗議州府返校計畫

日增病例近峰值 賓州教師抗議州府返校計畫
費城新賭場 2‧11開幕迎客

費城新賭場 2‧11開幕迎客
賓州發現首例變種病毒 外來旅客 非社區傳播

賓州發現首例變種病毒 外來旅客 非社區傳播

熱門新聞

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工

川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工